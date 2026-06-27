国际龙舟邀请赛一连两日尖东海滨举行 220支队伍竞逐21项赛事殊荣

「永明香港国际龙舟邀请赛」一连两日（6月27日至28日）于尖东海滨举行，汇聚来自16个国家及地区，超过220支，逾4500名龙舟健儿，在维港竞逐21项赛事殊荣。

两大焦点赛事 队伍争夺「终极龙王」殊荣

适逢赛事踏入50周年，大会设两大焦点赛事。其中「香港国际龙舟邀请赛50周年渔民杯」邀请来自香港仔、柴湾等共6支本地渔民队伍参赛，并按传统以木制龙舟出战；另一重头赛事「华泰国际香港国际龙舟邀请赛50周年锦标赛」，则由九项主要赛事的冠军队伍同场对决，争夺「终极龙王」称号。

印尼队伍形容香港是龙舟比赛圣地

首次来港参赛的印尼队伍KDB Jakarta Dragon Boat Club ，有队员直言心情兴奋，形容香港是龙舟比赛的圣地。最具挑战的是与来自世界各地、经验丰富的高手同场竞赛较量，惟这亦是难得机会，可借此挑战自我。

维港旁挤满观赛市民及游客，市民王先生称，透过新闻得知今日举行龙舟赛，遂特意到场观看；陈先生则携同小朋友前往观赛，形容气氛不俗，天公造美。另一位来港工作的陈先生则称上星期已到维港旁参与龙舟节，惟当时并没有赛事，故今日特意前来，并带同朋友一同观赛，同样形容气氛热闹。

实习记者：欧翔泰

摄影：苏正谦