粤车南下｜7.25开放至大湾区9城市 已有逾15000名申请 多来自深圳、佛山及东莞

运输及物流局局长陈美宝今日(27日)在电台节目访问时表示，「粤车南下」政策自去年推出以来运作大致畅顺，节假日及周末期间，申请抽签的人数远超配额所限。为满足持续增长的需求，政策扩展至包括深圳、佛山、东莞、惠州及肇庆在内的九个大湾区城市，每日驶入市区的名额亦会增加至二百个。她透露，首批预约7月25日入境的车辆申请反应非常踊跃，目前已录得超过一万五千名申请者，超额逾三倍，当中约六成申请来自新增的城市，深圳、佛山及东莞等邻近城市。

带动高端消费 业界推住宿优惠配套

在旅客消费模式方面，陈美宝表示过去数据显示有九成自驾游家庭会在港逗留一至两日，一成则留宿三日两夜。这批旅客来港主要为了购物、探亲、参与商务活动或游览景点。为鼓励旅客延长留港时间，当局正与酒店及旅游业界商讨推出优惠配套，以切合家庭需要；适逢暑假，各大主题乐园亦会提供专属的消费及泊车套餐。政府亦会制作资讯「懒人包」，放置于内地的车辆查验中心，方便旅客提早获取优惠资讯。

增设泊车转乘安排 纾缓市区交通压力

为了在吸引旅客与维持市区交通顺畅之间取得平衡，政府将同步推行泊车转乘安排。陈美宝解释，除了每日二百个驶入市区的名额外，旅客亦可选择将车辆停泊在港珠澳大桥香港口岸人工岛的自动化停车场，当中不设名额的限制。机管局将于同日率先开放一百个停车位作试运行。旅客泊车后，即可转乘各类公共交通工具前往市区。

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筹备扩至全省 明年首季涵广东省全部城市

陈美宝透露，当局正积极筹备在明年第一季，将政策的涵盖范围扩展至广东省全部21个城市。此外，为配合旅客泊车后的转乘需求并丰富旅游体验，运输署正鼓励专营巴士公司发挥创意。她预期大屿山巴士公司将于今年内推出全新的旅游路线，利用开篷巴士接载游客前往天坛大佛等著名景点，让旅客享受更具特色的观光体验。

错峰出行配合作口岸调拨 确保交通承载力

对于外界关注口岸及道路网的承载能力，陈美宝指，「粤车南下」与「港车北上」的车流在节假日刚好形成相反方向的「错峰出行」，有助平衡交通压力。运输署及入境处等部门会密切监察口岸情况，并实施灵活的调拨措施以维持人流与车流畅顺。她强调，现时将每日驶入市区的名额定于二百个，是一个稳妥且道路网络绝对能够承载的水平。