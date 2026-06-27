Save Lily｜Danny获颁36个月保护令 孙玉菡：专业判断申保护令保障Danny最大利益

「非常父母」曾先生及关小姐早前在家分娩诞下幼子Danny，一度拒向入境处提供DNA资料被捕，社会福利署建议法庭将Danny安置于收容所以作保护。法庭昨日(26日)向Danny颁布36个月保护令，由社署代为看管。劳工及福利局局长孙玉菡今日(27日)在电台节目表示，据了解Danny目前仍然留院观察，有轻微发烧，身体状况已无大碍，但仍需留医观察一段时间，待完全康复就会回到收容所。

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针对法庭昨日为Danny颁布为期36个月的保护令，孙玉菡解释，社署在向法庭申请前，已按照处理同类个案的既定程序，召开了跨部门及跨专业的会议。团队一致认定案件属于疏忽照顾，而疏忽照顾亦是虐儿的种类之一。基于保障Danny的最大利益出发，团队建议申请保护令。法庭最终根据政府部门跨专业团队提交的报告及专家研判，正式颁下为期三年的保护令，确保Danny能在收容所得到妥善的照顾。

对于社会关注这三年的保护令是否必须完全执行，孙玉菡表示期限并非绝对。若未来情况出现良好转变，当局会考虑向法庭申请缩短保护令的时间，但所有决定均必须建基于专业人士的判断以及Danny的最大福祉。至于父母的探视安排，他指目前Danny的父母获准每星期前往收容所探望儿子一次，当局现阶段会维持有关安排，日后再视乎情况检视是否需要作出调整。

