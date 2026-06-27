韩团女歌手涩谷拍摄疑遇「撞人族」 影片疯传粉丝愤慨谴责

韩国新晋五人女子团体「RESCENE」日前远赴日本东京，在潮流圣地涩谷的著名十字路口拍摄全新宣传内容。不料在众目睽睽之下，乐团成员怀疑遭到陌生男子蓄意恶意冲撞，相关过程的侧拍影片随后在各大网络社交平台疯传，除引发全球粉丝的强烈愤慨与强烈谴责外，亦再度掀起大众对日本「撞人族」问题的关注。

辣妹装现身涩谷挑战热舞 惊见白衫男突然变道「斜撞」

事件源于网络著名 YouTube 频道「Pandanim」于本月19日公开的一段最新街头侧拍影片。画面显示，RESCENE的两名主力成员Woni与Minami，当日为配合宣传，特意身穿充满东洋涉谷风情、青春洋溢的辣妹服饰现身。两人站在人潮如鲫的涩谷行人专用交叉路口中央，面对镜头大跳舞蹈挑战（Dance Challenge）。

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原本拍摄过程相当顺利，不料就在两人顺利完工、带著笑容步行返回行人路的过程中，危险却突如其来。影片清晰拍到，一名身穿白色衬衫的陌生男子在步过马路期间，突然毫无征兆地改变原本的行进方向，并疑似蓄意朝著毫无防备的成员Minami肩膀方向狠狠撞去。幸得Minami当时反应快，马上出于本能侧身避开，才没有被撞到。画面曝光后，大批网民及乐迷大感愤怒，强烈怀疑该名「白衫男」是有预谋而为，即日本近年在大城市愈来愈猖獗的「撞人族」。目前该段影片，在全球已超过1800万人次浏览。

日本「故意碰撞」恶习成风 专挑妇孺弱势下手

事实上，这类被日本社会痛斥为「故意碰撞」（Buttari）的滋事分子，近年已成为东京、大阪等大都会区的一大治安隐忧与城市毒瘤。这群「撞人族」多数选择在上下班繁忙时间、人潮极度拥挤的铁路车站或繁华闹区出没，利用人多挤迫作掩护，刻意用肩膀或身体强力撞击迎面而来的无辜路人，随后迅速逃离现场。

有当地媒体与社会学者曾深入报道指出，这类心理扭曲的滋事者在寻找目标时具有极强的针对性，通常会刻意锁定单身妇女、年幼儿童、或是看起来身材矮小、无法反抗的外地游客等弱势个体来宣泄不满，行为卑劣。

同一地点曾有台湾女游客受害 外界促日本警方严正执法

涩谷十字路口作为全球知名的观光地标，如今却屡屡沦为「撞人族」的出动热点。翻查资料，今年2月，一名远道前往东京旅游的台湾女游客，在行经同一个涩谷街头时，亦曾遭到陌生路人毫无道理的大力猛烈碰撞，当时在两岸三地的旅游论坛上引发轩然大波及集体批评。