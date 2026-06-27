天文台： 预料今早部分地区雨势较大 强阵风吹袭港岛及九龙等

天文台在清晨5时05分发出特别天气提示，指本港以南海域持续有雷雨区发展并逐渐向北移动，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。市民外出时请留意天文台的最新天气消息，进行户外活动亦要时刻注意天气变化。

早上7时，天文台再发特别天气提示，预料强阵风吹袭大屿山、香港东部水域、香港岛及九龙。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

早上7时30分，天文台更新指，本港以南海域持续有雷雨区发展并逐渐向北移动，预料今早本港部分地区雨势较大。

天文台表示，一道低压槽正为广东沿岸带来骤雨。

在上午二时，热带风暴米克拉集结在大阪之西南约710公里，预料向东北偏东移动，时速约55公里，横过日本以南海域。 同时，热带风暴海高斯集结在东京之西南约270公里，预料向东北移动，时速约75公里，靠近日本本州一带。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，部分地区雨势较大。气温介乎26至30度。吹轻微至和缓西南风。

展望星期日部分地区雨势较大及有雷暴。下周一仍有骤雨。下周中期部分时间有阳光，天气渐转酷热，亦有一两阵骤雨。