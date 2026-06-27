至尊足球会：对打假波零容忍 将全面配合政府调查

廉政公署与香港警务处有组织罪案及三合会调查科周五(26日)举行联合记者会，宣布成功瓦解一个由本地足球圈人士操纵的庞大犯罪集团，罪行包括打假波及收外围赌注等，行动拘捕19人，包括多名现役、退役甲组足球员及教练，涉及多个球会。消息指，被补人士包括前香港足球先生卢均宜，及杰志U18教练潘文俊。卢均宜曾获2011/12年度香港足球先生，现年41岁的他今年以球员兼教练身份，替「至尊足球会」夺得甲组联赛冠军。

至尊足球会同晚（26日）发声明表示，对于任何违反体育道德、非法操控赛果或违法行为，一贯采取零容忍态度；该会及主席王至尊将全面、无条件地配合有关政府部门的调查，共同维护本地球坛的廉洁与健康发展。

至尊足球会的声明称，该会留意到个别网络及报章媒体，就政府部门调查本地足球联赛涉嫌违规事件之报道。鉴于相关报道提及该会及该会主席王至尊，该会基于公众利益及诚信原则，特此发表严正声明。

声明续指，至尊足球会作为过去三届联赛的冠亚军得主，所有成员包括王主席、教练和球员等一直全力以赴参与比赛，成绩有目共睹，期盼各界切勿猜测及质疑球队的态度和付出；「同时，至尊足球会一向深信及坚守公平竞技之体育精神，对于任何违反体育道德、非法操控赛果或违法行为，一贯采取零容忍态度」。

该会重申，球会之财务、管理及营运一直保持最高透明度与合规性。如有需要，该会及主席王至尊将全面、无条件地配合有关政府部门的调查工作，以便尽快厘清事实，共同维护本地球坛的廉洁与健康发展。