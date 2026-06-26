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狗只入食肆｜首批833间完成手续 湾仔区最多有101间 北区最少仅得7间

社会
更新时间：14:54 2026-06-27 HKT
发布时间：23:45 2026-06-26 HKT

狗只由7月9日起可进入获批准的食肆，食环署上周五已进行公开抽签，截至昨日（25日），按抽签结果获编配名额容许狗只进入的食肆中，有833间已完成相关手续。根据有关的结果，当中最多狗只可进入的食肆是湾仔区，共有101间，最少的则为北区，只有7间，获批的食肆有不少为连锁店，包括部分的Starbucks、百份百餐厅、牛奶冰室、大家乐。

按区分分别，除北区外，最少获准的餐厅为黄大仙为12间，葵青区亦只有15间，而最多的食肆除湾仔区外，则为，油尖区有97间，中西区有86间。

食环署发言人表示，随着有中籖食肆撤回申请或因不同原因未有完成手续，食环署会按早前的抽签结果，顺序分配空缺名额予候补申请者。署方已陆续透过流动电话短讯通知该些候补申请者，并安排专责人员即日起分批到有关食肆，向负责人派递批准信。获分配空缺名额的候补申请者，须于7月7日或之前带同批准信及现有的食肆牌照正本，到批准信内所列的任何牌照签发办事处缴付140元以修改牌照，加入准许。

食环署早前完成公开抽签后，除透过流动电话短讯通知申请人抽签结果，亦已派专责人员到成功申请的食肆，向负责人派递批准信和讲解法例要求、牌照条件及其他遵规安排，包括再次提醒申请人须自行确认食肆所处的地方容许狗只进入。

发言人说，新措施旨在回应市民需求，为餐饮业界开拓新商机，并推广人宠共融。除火锅店、烤肉店及面积少于20平方米的食肆外，所有持有正式牌照的食肆均可提出申请。

食环署建议获准食肆为容许狗只进入作出充分准备，包括规划用餐区、添置设施、培训员工、联络保险公司等。此外，携狗顾客及其他市民的配合亦十分重要。食环署早前已公布《良好作业及行为指引》，涵盖食肆经营者、携狗顾客和非携狗顾客应注意的事项。食环署鼓励各方参考《指引》内容，履行责任，互相尊重，从而推动人宠共融。

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