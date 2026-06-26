儿童医院插喉脱离事故 田北辰促解雇PICU主管 长远应引入AI监察

香港儿童医院早前发生严重医疗事故，一名6岁男童在深切治疗部因气管插管连接头脱离，心脏停搏9分钟后始被发现。实政圆桌召集人田北辰指出，事故源于病房缺乏最基本的护士「伙伴制度」，且当事护士离开前未作临床交接。他要求即时解雇部门主管，并建议医管局在长远公营医疗改革中，利用AI技术加强监察。

就该宗医疗事故，根源分析报告指成因之一，是当时负责照顾该男童的护士因需要进行药物核对工作而离开病房，但其在离开前并未与其他护士进行临床交接，而男童的气管插管连接头脱离，是由隔离病房的护士发现。

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香港儿童医院。

田北辰促解雇主管及惩处院长

田北辰认为，所有深切治疗部（ICU）均应设立「伙伴制度」（partnering system），这是ICU最基本的运作常规，即将护士分组，若有护士因其他事务需要暂时离开，必须通知伙伴以便代为照顾病人。

他批评，香港儿童医院的PICU竟然连这项最基本的制度都没有设立，属于严重的管理与制度缺失。他要求有关方面即时解雇该PICU的主管，同时医管局必须对院长作出惩罚。他补充指，若院长对此事知情，则须共同承担责任；若其不知情，亦属管理不善，同样需要接受惩处。

倡公营医疗长远改革 引AI技术监察

田北辰坦言，此类机制的最大挑战在于难以监察是否切实执行，以往往往只能依赖诚信。他以其创立的服装品牌G2000为例，实体店舖可以透过聘请「神秘人」进行监察，但深切治疗部作为医疗重地，显然无法安排陌生人进入。

为确保每间ICU都能切实执行「伙伴制度」，田北辰建议医管局善用科技，引入AI人工智能系统，监察护士站是否有人值守，以及各病房附近的合理范围内是否有护士驻守。

他指出，政府目前正就五年规划进行咨询，他认为引入AI科技是公营医疗长远改革的方向，以此确保每项指引均能确切落实，而非「讲了当做了」。