宏福苑业主大会｜合安称不牵涉是否卖业权 范凯杰指合适：法团无权处理

宏福苑业主立案法团管理人合安管理有限公司今日（26日）宣布，决定不就土地审裁处6月2日的判决提出上诉，将全力筹备宏福苑业主大会，有信心于7月内顺利召开。合安在声明强调，作为大厦管理人，其职责在于负责处理大厦公用部分的管理及业主共同权益的事务；至于个别业主的个人财产权益，如是否出售其业权，由于并不涉及大厦公用部分或整体大厦的控制、管理及行政事宜，因此不应亦不会在业主大会上处理。

居民提出讨论如何处理？范凯杰：不应允许

本身是大律师的立法会议员范凯杰接受《星岛头条》查询时表示，合安的安排合适，强调法团管理人无权处理业主是否出售业权的问题。范凯杰指，根据《建筑物管理条例》第14条「法团的一般权力」，除另有规定外，法团会议可通过有关公用部分的控制、管理、行政事宜或有关该等公用部分的翻新、改善或装饰的决议，而该决议对管理委员会和全部业主均具约束力，因此法团在法律上只负责管理、修缮等事宜，并无权力处理买卖业权问题，「是否出售业权是个人选择」。

被问到若有居民提出讨论或投票应如何处理，范凯杰指，业主大会的主持人不应采纳或允许， 重申法团无权处理。

合安今日发声明指，针对召开业主大会所面对的三项主要困难，合安正持续跟进。在核实联署业主身份，合安目前已核实5%联署业主的身份。至于联络业主及跟进遗产承办方面，在「一户一社工」的协助及业户的同意下，合安已成功取得约300名原先未能联络的业主或其家人的联络方式，进一步完善业户通讯资料。同时，合安亦持续了解在火灾中离世人士的遗产承办进度，以确保相关业主的合法权益得到充分保障。

另外，合安正继续物色符合业主要求的场地，即容纳人数至少达1,000人、且可于周六或周日连续使用六小时，合安会积极探讨不同方案，确保会议顺利举行。

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