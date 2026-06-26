中大与小米签合作备忘录 联手加速科研创新及人才培育

香港中文大学与小米集团昨日（25日）签署合作备忘录，结合中大卓越的跨学科研究优势与小米在产业应用及科技生态的经验，建构涵盖科技创新、人才培养及知识转移的战略合作框架，联手推动具影响力的产学研合作，加快科研成果走向实际应用。

聚焦AI及智慧物流等重点领域

根据合作备忘录，中大与小米将在人工智能、资讯管理、金融科技、智慧物流、供应链管理、可持续发展、医疗健康及大数据管理等重点领域开展合作。合作内容包括联合研究及技术应用项目、学术与产业经验交流、人才发展计划、知识转移及成果商业化，以及举办研讨会、论坛等交流平台。

合作备忘录由中大协理副校长（知识转移）陈君赐与小米集团副总裁兼集团技术委员会主席屈恒签署。双方期望透过此合作机制，发挥互补优势，促进科研成果转化及创新创业，并共同培育面向未来的人才，助力香港发展成为科研创新及人才培育的重要枢纽。

中大协理副校长（知识转移）陈君赐教授（前左）与小米集团副总裁兼集团技术委员会主席屈恒先生(前右）签署合作备忘录。

结合学界科研与业界量产能力

陈君赐表示，此次合作备忘录是中大推进创新及人才发展的重要里程碑，并为中大与小米在多学科领域开展合作提供了坚实平台。透过结合中大的科研及人才优势与小米的产业经验，中大期待将卓越科研成果转化为实际应用，并创造更具意义的社会影响。

屈恒表示，小米致力于推动前沿科技从实验室走向产业，产学研的深度融合是小米非常重视的方向之一。中大科研团队在智慧领域的探索与小米的技术布局高度契合，小米拥有从研发到量产的全链路工程化能力，期待双方优势互补，让前沿技术真正走向规模化落地。

中大表示，是次合作标志著本地高等学府与顶尖科技企业加强产学研合作的重要一步。展望未来，中大与小米将以合作备忘录为基础，进一步深化机构层面的交流合作，促进跨界创新，并将共同愿景转化为具体的合作成果。