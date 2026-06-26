i-dle周末首登启德主场馆开骚 体育园吁提早入场 凭票尾可享零售馆专属优惠

韩国人气女团i-dle相隔两年再度访港开唱，其全新巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG」将于2026年6月27日及28日（星期六及日），一连两晚在启德主场馆举行。启德体育园呼吁观众预早规划行程，并特别留意天气变化及各项入场安排。

入场安排：分时段入场 预留时间安检

大会建议观众提前领取实体门票，以免因现场取票人流众多而延误。演唱会当日下午2时起将开放安检，而参加演前彩排的观众可经B闸进场，时间为下午2时30分，迟到者将不获准进场观赏彩排。至于其他观众，则可于下午4时开始入场。大会提醒观众需预留足够时间进行安检，并参照门票上的闸口指示提前到达扫描门票进场 。

违禁品规定：禁带长遮及闪光装置

因应天气预报显示周六及周日有较大机会下雨，观众出门前应留意最新天气情况，并穿著轻便衣物及防滑鞋履。场地规定不得携带长度超过35厘米的雨伞进场。观众如有需要，可使用场外临时储物架或雨伞桶暂存雨伞，惟须自行评估风险并记下序号；亦可选用收费为港币10元的付费行李寄存服务，或使用附近电子储物柜作短暂存放。此外，场地严禁携带任何电筒、激光笔、萤光棒及会闪光的发光装置。若携有上述限制物品，需预留足够时间到行李寄存区存放，寄存费将按物品大小而定 。

交通安排：预订泊车位 留意公共交通消息

雨天有机会导致道路交通较为繁忙，观众应预留更充裕时间往返场馆，驾车人士亦请提前预订泊车位以提升出入体验。

预订启德主场馆泊车位

预订启德体艺馆泊车位

公共交通安排

「票尾经济」延续音乐体验 凭票畅享启德零售馆多重优惠

观众凭当日演唱会门票，即可穿梭于多家指定商户与人气餐饮，解锁时尚、美妆及美食优惠。园区内的商舖及餐饮设施亦会延长营业时间，方便粉丝于演唱会前后购物与用餐。「启德体育园之友」会员凭当日演唱会门票，于零售馆商户（快闪店除外）以电子货币消费满港币600元，即可换领小型行李寄存券一张；满港币1,200元更可换领任何尺寸行李寄存券一张，方便观众卸下行装轻松购物。

「票尾经济」商户名单及优惠详情