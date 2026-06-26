小一派位「提早放榜」 调查结果揭人为疏忽 涉事教育局人员调职、停发增薪点

教育局公布小一派位早发及出错短讯事件的调查结果，证实因一名教育局人员于6月2日人为操作疏忽，导致发送载有错误年份且提早一日发放的短讯，事件无影响派位结果。涉事人员将面临纪律跟进、停发增薪点并调离岗位，督导管理不力的职员亦遭告诫。局方已即时落实设立多层级覆核等三项优化措施。

人为疏忽致提早发送出错短讯

教育局指高度重视是次事件，于事发后随即成立调查小组展开调查，以厘清事件细节，并全面检视相关工作的系统运作、程序安排及人手分工等情况，以进一步优化资讯发放机制及监管流程，避免同类事件发生。

调查结果显示，事件主要涉及一名教育局人员于6月2日上午操作短讯系统时，在设定短讯发送程序时出现人为操作疏忽，导致短讯载有错误年份及注册日期，并较原定正式公布日期提早一天发送予家长。是次误发短讯事件并未影响派位结果，正式的小一统一派位结果已按原定安排于6月3日公布。

考虑到事件性质、涉事人员的疏忽，以及对家长造成不便、社会的关注和对政府声誉的影响，教育局已对相关管理及操作人员采取跟进行动。其中，涉事的操作短讯人员因出现人为操作疏忽，局方决定向其进行纪律跟进，并会在考绩报告内反映其在执行相关职务时的缺欠、向其停止发放增薪点，以及将其调离原来岗位。

此外，调查亦发现另一名教育局人员未有在工作流程中设立足够的覆核及批准措施，督导管理的表现未如理想。教育局已告诫该名人员，并在其考绩报告反映有关不足。

调查小组提三项优化措施

调查小组认为今次事件除涉及人为疏忽外，亦反映现行工作流程及内部监控机制有完善空间。调查小组在全面检视相关工作流程、系统设计及人员安排等各方面后，建议以下一系列优化措施，包括编订内部工作指引，明确列明发送短讯的工作流程、责任分工及批核安排，并定期检讨及更新；于短讯发送系统设立多层级覆核及批准流程，发送任务必须经多层级的人员确认后方可启动，并限制任务确认后的更改；在大规模发放短讯通知前先进行实务演练，以及继续定时举办系统操作简报及培训，以加强相关人员对工作流程及发送系统的认识，并提升应变能力及风险警觉性。

教育局学位分配组已即时实施上述三项优化措施，其他组别亦会根据上述原则，提升其他涉及向公众发放资讯的流程，确保相关资讯发放准确稳妥。