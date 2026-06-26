工展会购物节开幕遇红雨 试水电商直播有成效？ 参展商：多个渠道好过无

「第6届工展会购物节」今日（26日）起一连四天于亚洲国际博览馆举行。受天雨影响，首日人流未算畅旺，但仍有不少市民拖喼入场。有市民四代同堂来逛展，指亚博场地不受天气影响，较维园舒服，但展区面积则比较细。场内参展商推出不同优惠吸引客人，有些产品更低至「1蚊」发售。

展会搞直播带货 商户评价好坏参半

工展会今早10时30分开幕，惟天公不造美，天文台中午发出红色暴雨警告。受天雨影响，今日人流未如理想，场内并不拥挤。参展商「广昌隆」主打腊味，负责人杨先生表示，虽然天气影响人流，但入场市民消费意欲尚算积极，成交额增约一成。他指今年店舖推出的「$1换$100产品礼券」反应热烈，开场即抢购一空，此外现场的购物送现金券优惠亦有不少客人即场使用。

今年展会与电商合作，提供直播时段免费让参展商轮流展示产品。记者询问有关措施效果如何，杨先生回应指多一个宣传渠道自然好，「有当然好过无」，而他亦有特意挑选价钱吸引的产品上直播。

首日生意额按年跌三成

不过，售卖保健养生品的「依飞」营运总经理陈先生则表示电商宣传有其限制，因为其品牌客群逾七成为60岁以上长者，但香港银发族使用手机消费的习惯不算普遍，与内地仍有距离，认为工展会若有意发展电商直播，社会亦需加强教导消费者如何使用线上渠道。

陈先生指，近年市民消费力呈下降趋势，今年参展策略侧重宣传推广，冀透过推出大额折扣优惠，将展会人流引至实体门店，故有「1蚊」购远红外线腰封等优惠。他又指，亚博馆地点偏远，加上红雨影响，今年首日生意较去年下跌三成，场外排队人龙亦由往年目测的两三百人减至约一百人。

入场市民赞亚博场地舒服

入场市民则普遍对今次展会评价正面。每年均入场的慈云山居民司徒先生表示，今日人流较少，行得舒服。他指今年商品种类较平均，零食和保健品占比减少，但多了不少酒类选择，又特别提到今年增设的「东南亚美食区」，自己试食后购买了印尼紫菜饼。他今日购买了不少零食干货，计划后日再来选购肉类湿货，预计消费约一千元。他指，今年免费接驳巴士安排十分方便，由荃湾直达会场，节省不少交通时间。

周氏一家四代同堂来逛展，指场地十分舒服。余女士今日联同父亲、媳妇李女士、儿子和孙子一起前来，指亚博馆场地不受天气影响，十分舒服，方便她带同90岁高龄的父亲前来，惟展区面积较细，「少咗嘢睇」。李女士则欣赏展馆的整体氛围和装潢，例如售卖酒类区域的用餐区设有吧台高凳，认为设计有心思。她指，一家人目前已花费约2,000元购买海味及儿童保健品等，并表示虽然一家人有北上习惯，但仍会支持本地经济。

来自北京的王女士则表示，今次来港主要是参观旁边展厅的教育展，了解子女来港升学事宜。她指来工展会购物节展馆只是顺道逛逛，目前买了一些零食，若看到合适的儿童保健用品等也会考虑。不过她指出，在展会购买内地品牌产品价格较贵且份量较少，故会集中选购香港本地品牌。

记者、摄影：周育莹