义工走进社区关怀长者 承载浓厚人情味 中电125周年举办「区区有茶饮」送暖

饮茶是不少香港人的日常，也是几代人共同的生活记忆。由一盅两件、点心车，到与亲友围桌闲谈，茶楼承载的不只是饮食文化，更是人与人之间的情谊。中电今年庆祝成立125周年，特别以富有本地特色的饮茶文化作桥梁，举办「区区有茶饮」活动，安排义工走入社区，陪伴长者饮茶聊天，向独居及双老长者送上关怀。

活动早前举行启动礼，中电邀请逾250名长者聚首一堂，由中电义工陪伴边饮茶边聊天，边分享节约用电知识；不但让长者外出聚会，也希望透过简单陪伴，鼓励银发族继续参与社区生活。

麦美娟：中电多方面履行社会责任

一众嘉宾主持「区区有茶饮」启动礼。

民政及青年事务局局长麦美娟（中）、中华电力总裁罗嘉进（右一）及企业发展总裁庄伟茵（左一）出席「区区有茶饮」活动启动礼，与长者一起庆祝中电125周年。

民政及青年事务局局长麦美娟出席启动礼时表示，中电在多方面履行企业社会责任。今次举办「区区有茶饮」活动，走入社区、亲身接触的理念，与民青局推动的方向一致，亦让有需要的长者能够感受到社区关怀和人情味，构建更加关爱共融的社会。

中华电力总裁罗嘉进表示，饮茶是香港人的生活文化，背后承载浓厚人情味，亦体现人与人之间的连系。他指出，面对人口老龄化，国家「十五五」规划提出「老有所养、老有所为、老有所乐」，并推动银龄行动，鼓励长者积极参与社会。「区区有茶饮」活动正好体现「老有所乐」，中电义工陪伴亦展现中华文化中「尊老、敬老、爱老」的价值观。

长者爱热闹 赞义工照顾贴心

龚伯伯携同太太一起参加活动，与义工Andrew合影。

活动由中电义工陪伴长者茶叙，送上关怀。

中电于1901年1月25日在香港注册成立，125这个数字对中电而言别具意义。巧合的是，启动礼当日有3名长者同样于1月25日生日，其中一位「寿星」龚伯伯与太太一同出席。龚太笑言，今次活动「好似特别为龚伯伯做生日」，能够与这么多人一起饮茶庆祝，感到十分荣幸和开心。

龚伯伯表示，得知自己与中电同一天生日时感到意外，亦觉得很有缘份。他说，平日生活都靠中电提供电力，今次更亲身感受到中电对长者的关心，「平时未必有太多机会出去饮茶，今日这么多人一齐，很热闹；而义工又照顾得很贴心，很开心。」龚太亦称，现场义工友善周到，任何情况都有人主动协助，令他们感到安心。

另一位同样于1月25日生日的吴婆婆表示，平日也是较少到酒楼饮茶，今次参与活动亦感难得，得知自己和中电同一天生日，更觉得是特别巧合。她说：「平时比较少去饮茶，今日同枱有义工陪伴聊天，又可以认识更多朋友，感觉很开心。」

加入中电义工队已有6年的Andrew坦言，参与义工服务既是帮助别人，亦是帮助自己。透过不同活动可以为受惠者带来快乐，自己也会开心，而「区区有茶饮」更是将关怀推至不同社区，「今次活动让长者们有机会出去饮茶是好难得，以同平日一班老朋友一齐饮茶，他们都觉得很开心、是一个很重要的活动。」

Andrew更认识到一位有份参与兴建变电站的长者，「原来很久以前起变电站是好辛苦的，要又搭船又搭车才能将物资运抵。在科技不发达的年代，他们一砖一瓦建起这个变电站，今天到我们接手的时候，就是维护这个变电站。」他形容阅历无数的长者都是「宝物」，而其实只要简单的陪伴和聊天，他们便心满意足。



中电由6月中至11月期间，与「区区有茶饮」活动的合作伙伴，包括新界社团联会、九龙社团联会、香港义工联盟、东华三院、保良局、博爱医院、仁济医院、九龙乐善堂及仁爱堂，在中电供电范围14区举办超过20场茶叙，由中电义工走入社区，陪伴超过2000名65岁或以上的独居及双老长者一起饮茶，送上关怀，营造共融、有温度的社区。