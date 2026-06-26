启德邮轮码头塌铁闸致保安截肢  两公司及保安主任传票罪脱兼得讼费

启德邮轮码头2023年9月发生工业意外，53岁男保安遭滑动式折叠铁闸塌下压伤，需切除左脚脚掌及右脚小腿。邮轮码头管理公司、保安公司及保安主任涉嫌没有保障安全被票控，经审讯后，今（26日）于九龙城裁判法院获裁定全部罪名不成立。裁判官陈志辉指，闸门倒塌的导火线是保安员在操作上的疏忽，以及在闸门倾斜时鲁莽地试图以人力扶正。3名保安员证人的口供不一，而证据显示3名被告均已在合理可行的范围内履行责任，员工擅自作为并非他们可以预计。陈官另批准3名被告的讼费申请，指他们无自招嫌疑。

被告依次为Worldwide Cruise Terminals（Hong Kong）Limited，被控一项没有确保存放于处所的作业装置或物质是安全的；世纪服务有限公司，被控没有确保雇员的安全及健康；以及保安主任麦帼宝，被控没有照顾在工作地点的人的安全及健康。

陈官指出，Worldwide Cruise已聘请不同公司负责维护及保养涉案铁闸，而在多次检查中亦未见有重大安全风险。陈官续指，闸门虽有磨损但属设计问题，Worldwide Cruise作为后来者难以作出改动。

有合理理由真诚相信涉案闸门无隐患

陈官提到，涉案闸门倒塌的直接原因是世纪服务员工违反操作程序，鲁莽抢救，与Worldwide Cruise的维护责任无直接因果关系。因此陈官认为Worldwide Cruise有合理理由真诚相信涉案闸门无隐患，裁定罪脱。

至于世纪服务有限公司一方辩称已设立应变机制，以及确保员工知悉相关指引，惟事件发生超出指引范围。而从保安员的证供可知，事主何汝枝当时知道需围封现场，另一保安亦知道程序。陈官关注保安员就著谁指示人手扶闸的口供矛盾，法庭无法清晰地知道事发经过，故疑点利益归于被告，裁定世纪服务罪脱。

陈官其后指出，只有事主何汝枝声称被告麦帼宝用对讲机指示他和另外2名保安员「尽量睇吓可唔可以扶住个闸」，但他的口供反复且前后矛盾，可信性存疑。当时在场的保安孙龙德则承认是自己提议扶闸，为免事后写报告，麦帼宝未曾指示扶闸。另有证供确认麦帼宝留守控制室，指派人员到场视察的做法恰当。陈官认为麦帼宝并非机械专家，在未知情况下派人先到场视察，做法合理；麦无法控制下属擅自行事。因此陈官裁定麦帼宝罪脱，麦低头拭泪。

案件编号：KCS 9612-9614/2024

法庭记者：雷璟怡

