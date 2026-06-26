宏志阁77.8%业主确认出售意向 地产界：若立法收剩余业权 市价低目前收购价30%

政府今日公布已接获77.8%宏福苑H座宏志阁的业主签署并交回「接受收购建议信件」，确认向政府出售业权的意向。现时适用于宏福苑A至G座的长远居住安排方案，会正式开放予宏志阁。前测量师学会主席林家辉接受《星岛头条》电话访问时表示，若居民最终拒绝搬迁而选择迁回原址，将面临多重考验，首先在结构安全方面，虽然部分楼层未被火势直接蔓延，但由于救火时曾持续射水降温两至三日被波及，加上该大厦事发时正进行大维修，外墙仅有约三分之一铺设了新砖，其余超过一半的旧外墙已被拆除；在缺乏外墙保护的情况下，强烈的水力将直接影响内部石屎及钢根。

林家辉又指，业主必须聘请专家进行结构检查，以确保钢铁未因浸水而生锈，否则钢铁生锈膨胀后会压碎石屎，后果将非常严重。此外，尚未完成的大维修工程亦必须继续进行，这均涉及大笔额外开支。

其次在工程与运作层面，林家辉解释，该大厦在建造之初与其余七座大厦属于一个整体，不论是供水、污水排放、电力供应、消防通道以至大厦公契（DMC）的考虑，皆是以整体进行规划。如今其余七座大厦已不存在，仅余一座大厦独立存在，业主必须重新聘请专家进行全面检查，评估现有设施是否能独立运作，并研究相应的工程改动，这同样需要耗费资金。

最后在法律层面，由于原本的大厦公契牵涉其余七座大厦的业主，现时余下的业主若要将公契「斩断」并进行更改，必须寻求其余相关人士的同意，法律程序繁复，需要耗时处理并支付相关法律费用。他总结指，居民迁回原址的决定绝非「直接搬回去居住」般简单，业主在作出决定前，必须深思熟虑。

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黄浩明：若立法收剩余业权 市场价低目前收购价30%

对于财政司副司长黄伟纶指，可能明年立法收购剩下宏福苑业权，地产及建造界立法会议员黄浩明指，这是「大家都唔想面对的事实」，立法是无选择之下的选择」。他认为从金钱上考虑，政府现时提出的收购价是市场价值加30%，业主绝对值得考虑。他明白且尊重有业主因个人或者其他感情因素而不想接受，但假如需要立法收购剩下业权，虽目前不确定实际收购价，但一般来说会用市场价值收购，而市场价值会比现时收购价低至少30%。

汪敦敬：现收购价属合理 覆盖大部分居屋楼价

祥益地产总裁汪敦敬表示，若从安居角度审视，现行的收购价属「合理且合乎市场情况」，足以让居民重新安居。除了大埔区，居民亦可选择在大埔以外的地区，金额可覆盖大部分居屋楼价，甚至补少许差价可入手私楼。

他提到，以他经营的屯门、天水围区为例，区内有不少未补地价的居屋呎价约7000至8000元，居民用收购价可购入一、二线或邻近地铁站的单位；若在「居二市场」（未补地价），屯门龙门居、天水围天盛苑呎价为7000多元，屯门富健花园、天水围天颂苑呎价为6000多元；而自由市场（已补地价），屯门新围苑呎价为7000多元，屯门龙门居、天水围天颂苑呎价为8000多元，屯门景新台、天水围天盛苑呎价为9000多元。

有居民忧楼宇结构受影响

已交回「接受收购建议信件」的宏志阁居民蔡先生在接受《星岛头条》电话访问时表示，现时屋苑其余七座楼宇的状况犹如废墟，虽然他所居住的宏志阁未有遭受直接波及，但他担忧楼宇结构或已受到轻微影响。除了安全隐患外，现实的经济考量亦是促使他交表的重要原因。他指若选择留下，宏志阁将变相成为单幢楼宇，将来若要重新整理及维修，相关费用恐会是「天文数字」。此外，这场意外亦为他留下了心理阴影，他表示每次行经肇事现场，脑海便浮现当日的画面，心里感到极不舒服，因此认为与其继续留在原址，倒不如搬到其他地方重新生活。

在搬迁安置的选择上，蔡先生透露心目中的首选为启德及九龙湾的单位。他解释，选择九龙湾主要是因为该处最快能于今年内入伙，解决燃眉之急；而启德项目则交通方便。更重要的是，他听闻伊利沙伯医院未来将会搬迁至启德区，对于年纪渐长的他而言，日后的医疗配套是他极为看重的因素，因此启德的发展规划相当符合其养老需求。