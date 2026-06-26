坚尼地城拟建离岸板道 海滨委员会主席：设计不能人为、造作 须保留旧区生活气息

海滨事务委员会昨日（25日）开会讨论坚尼地城新海旁拟建离岸板道项目。海滨事务委员会主席何文尧今日（26日）接受电台节目访问时表示，坚尼地城新海旁最吸引之处在于其独特的社区味道，委员会对工程的设计要求极高，期望新板道能保留生活气息，避免出现过于「人为」或「造作」的设计。委员会亦期望项目能在两年内完成一连串法律程序，并预计于2031年落成供市民使用。

何文尧：初步设计缺乏生活气息

何文尧指，新海旁之所以成为受欢迎的打卡位，全因民居、街道、途人、海景与日落自然交织，形成独特的社区景象。针对昨日会议上展示的初步设计图，有委员批评与周边环境格格不入。何文尧认同该设计过于初步，纯粹从设计者角度出发而缺乏生活气息。他强调，坚尼地城作为旧社区，区内的街道与楼宇充满岁月痕迹，离岸板道的设计必须将居民的日常生活现况考量在内，施工期间亦要极度小心，避免破坏原有的打卡景观。

建板道是解决交通安全问题

自该处在内地社交平台「小红书」爆红后，大批游客经常冲出作为上环出中环主要干道的道路拍照，引发交通安全问题。何文尧坦言，过去一直未有妥善解决方法，但随着《2025年保护海港（修订）条例》生效，当局可利用小型填海规范构思解决方案。他强调，社会目前过分聚焦于打卡，但建设板道真正应该关注的重点是「安全问题」，在减低潜在危险的同时，委员会亦期望将维港海滨行人通道连贯起来，打造如同东岸板道般供市民放松、「发吽哣」的休憩空间，前提是绝对不能破坏原有特色。

古迹海堤保育成施工难题

谈及施工挑战，何文尧指有三大难题：首先是天气及海浪，该处海平线较高且风浪大，即使悬挂一号风球亦会有海水涌上岸，在极端天气下具一定危险性；其次，施工期间架设的水马有机会阻挡海景视线，他希望在施工期间及完结后均能保留打卡景色；而最大掣肘在于该处拥有超过80年至100年历史的海堤，他透露古物古迹办事处将对海堤「评一个相当高嘅评级」，因此工程绝不能破坏古迹原貌，并需在设计中融入保育元素。

何文尧期望，项目能在两年内完成一连串法律程序，并预计于2031年落成供市民使用。委员会将与政府继续秉持「先驳通、再优化」的理念，在现时各方面已驳通的基础上深度优化，以最高要求及最优质物料，设计出完美融入周边环境的离岸板道。

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