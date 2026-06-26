律政司第四届法治教育培训计划开锣 120名新学员参与 林定国冀将正确法治观代代相传

律政司主办的第四届「法治教育领袖培训计划」基础课程今日（26日）展开，为期两天，吸引约120名来自青年委员会、狮子会及扶轮社等不同界别的新学员参与。律政司司长林定国表示，法治社会需要市民「共建」与「传承」，期望透过培训计划培育更多法治教育领袖，将正确的法治观念代代相传。

狮子会及扶轮社成员首参与

为期两天的「法治教育领袖培训计划」第四届基础课程于6月26日开锣。该计划自四年前推出以来，已完成三届基础课程、两届进阶课程及一届拓展课程，累计约380名学员参与。本届课程共吸引约120名新学员，其背景相当多元，当中包括约70名来自十八区青年委员会（如发展及公民教育委员会及社区建设委员会）的成员、约30名来自国际狮子会中国港澳303区的代表，以及约20多名来自香港扶轮社的成员。

这也是计划首次迎来狮子会及扶轮社的成员参与。学员广泛分布于各行各业，包括金融、体育、资讯科技、教育、医护及社工等，亦有部分学员从事法律相关工作。课程首日由律政司司长林定国及立法会议员梁美芬率先担任讲者，次日则由大律师何淑瑛、律师陈浣恩、律政司副司长张国钧以及玛姬接力分享。

15名法治大使带领讨论

林定国指出，法治社会的建设与维护并非仅属法庭或法律界人士的责任，而是需要全体市民共同参与。他强调，「共建」与「传承」是维护法治的两大关键。为此，必须向市民及年轻一代传授与香港相关的基本法治观念。培训计划正是两者之间的桥梁，学员透过学习关键议题，并在完成课程后转化为教育者，向公众推广法治知识。

此外，律政司于数月前委任了首批约40名完成三个阶段课程的学员为「法治教育大使」，负责筹划及组织社区法治教育活动。在6月26日的课程中，约15名「法治教育大使」亦到场担任小组组长，带领新学员展开小组讨论。林定国衷心期望，本届新学员能顺利完成三个阶段的课程，正式成为新一代的法治教育领袖。

图片来源：林定国fb