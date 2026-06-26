中电8至10月推燃料费回扣 用电900度以下每度电回赠8仙 料五成住宅用户受惠

因应中东局势紧张影响全球能源成本，中电宣布将于今年8月至10月，推出为期三个月的「燃料费特别回扣」。计划将从中电社区节能基金拨出约8,000万至9,000万港元，向每期用电量900度或以下的住宅客户提供每度电8港仙回扣，预计约五成住宅用户可受惠。

中电指，若以一个家庭每月平均用电量450度计算，合资格客户在回扣期内预计可获得超过100港元的特别回扣。

7月净电价较1月升2.9%

今年7月，中电平均净电价为每度电144.7港仙，较1月份上涨2.9%。而7月份的燃料调整费则为每度电43.5港仙，较6月份上调0.9港仙，预期燃料调整费的升幅仍将维持一段时间。

中电宣布，7月份的燃料调整费则为每度电43.5港仙，较6月份上调0.9港仙。

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