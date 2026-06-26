中电港灯推电费补助及燃料费回扣 8至10月每度电补8仙 料五成住宅用户受惠

受中东局势影响，港灯与中电宣布于今年8月至10月，连续三个月推出特别电费补助及回扣。中电将向每期用电900度或以下客户提供每度8仙回扣；港灯则为每月用电450度或以下的住宅客户提供每度电8仙补助。两计划均由各自基金全数资助，预计约五成住宅用户受惠。

中电：每月用电量900度以下

中电表示，因应中东局势紧张影响全球能源成本，宣布将于今年8月至10月，推出为期三个月的「燃料费特别回扣」。计划将从中电社区节能基金拨出约8,000万至9,000万港元，向每期用电量900度或以下的住宅客户提供每度电8港仙回扣，预计约五成住宅用户可受惠。中电指，若以一个家庭每月平均用电量450度计算，合资格客户在回扣期内预计可获得超过100港元的特别回扣。

7月净电价较1月升2.9%

今年7月，中电平均净电价为每度电144.7港仙，较1月份上涨2.9%。而7月份的燃料调整费则为每度电43.5港仙，较6月份上调0.9港仙，预期燃料调整费的升幅仍将维持一段时间。

中电宣布，7月份的燃料调整费则为每度电43.5港仙，较6月份上调0.9港仙。

港灯：每月用电量450度或以下

港灯称，受中东冲突推高国际燃料价格影响，本港每月燃料调整费正面临显著的上调压力。港灯宣布，将于今年8月至10月期间，连续三个月推出「特别电费补助」，补助对象为每月用电量450度或以下的住宅客户，补助金额为每月每度电8仙。

计划将由港灯「智惜用电关怀基金」全数拨款资助，预计约占港灯住宅客户总数的一半，即约五成用户将会受惠。

港灯7月份燃料调整费为每度电41.9仙，较6月的31.3仙上调10.6仙，加幅为33.9%。

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