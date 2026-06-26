医委会改革｜扩展覆核及上诉机制 当局：仅适用于修例后个案

目前机制下，医委会作出的裁决中，只有被告医生可提出上诉，而申诉人若不满结果就只能提出司法覆核。医衞局今日（26日）正式公布医委会改革方案，其中包括扩展覆核及上诉渠道，让申诉人及被控医生均可就医务审裁团的决定申请覆核。若医委会认为审裁团的决定不足以保障公众，可由秘书处提出上诉。不过局方发言人亦坦言，修例中订明是就「医务审裁团」的决定提就上覆或覆核，故机制仅适用于修例后的个案。

申诉人不满结果仅能提司法覆核

发言人解释，医委会处理投诉机制属准司法程序，而以往的机制中，申诉人若不满结果就只能提出司法覆核。而修例中就计划设覆核机制，申诉人、被诉医生若觉得审裁团考虑个案时有遗漏，可申请覆核个案。另外，若以法庭的刑事案件作类比，医委会秘书处是案中的「控方」，故若医委会认为审裁团决定有误，可由秘书处提出上诉。

相关新闻：

医委会改革︱政府拟修订《医生注册条例》 增医委会业外委员至31% 下月8日提交立法会首读

引入「四级处分」机制厘清罚则

政府拟引入「四级处分」机制，最严重者永久除牌，终生不得复牌；其次是有时限除牌，日后复牌亦需再研讯；第三是有时限停牌，时限一过会自动复牌；而最轻则是有条件执业，例如要求医生指定时间内完成进修等。发言人解释，以往医委会处分中的「缓刑」令人难以确定刑罚，令公众无法清楚理解涉案医生是否仍可行医，希望引入机制厘清罚则，惟实际的判罚情况需待医委会自行决定。