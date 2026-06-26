Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管

「非常父母」曾先生及关小姐的幼儿Danny，日前因发烧急送东区医院，社会福利署早前建议法庭将Danny安置于收容所以作保护。案件今（26日）早上在西九龙裁判法院少年法庭再讯，传媒申请旁听遭拒。「非常父母」散庭后表示，少年庭颁布幼子Danny36个月保护令，由社署代为看管。而瑞典亦正转移女儿Lilly的抚养权。

「非常父母」散庭后表示，少年庭颁布幼子Danny36个月保护令，由社署代为看管。汪旭峰摄

「非常父母」认为上诉成功的可能性较低，故表示无意上诉。汪旭峰摄

每周可见Danny一次 无意提上诉

「非常父母」曾先生及关小姐庭外透露，少年庭批准社署对幼子Danny的保护令，为期36个月，直言「法庭俾咗好大嘅酌情权社署」，法庭赋予社署能够安排Danny的福利、居住地点、医疗措施及二人的探视权等，惟认为上诉成功的可能性较低，故表示「我哋无谂住上诉」。「非常父母」表示我地而家暂时就系一星期只可以见到一次（Danny），而且系少于一小时」，惟相信经过时间及更清晰的调查，相信能增加探视机会，「直至最后目标系将Danny俾返我哋」。

惟社署报告中亦承认在移离Danny时，其状况良好，只是预料将来或有风险影响Danny的福利，源于二人没有为Danny接种疫苗及进行新生婴儿检查等。「非常父母」直言曾向社署商讨，表示愿意配合社署一系列的监察，包括让社工随时探视Danny、定期向社工汇报、带Danny会见医生证明其健康状况等，并指「我觉得呢啲措施足以证明Danny能够系我地照顾下系安全」，惟不获社署接纳。

记者：黄巧儿



