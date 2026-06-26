随代表团出访中亚 律师会会长汤文龙：律师会将继续加强国际联系 推动专业合作

香港律师会会长汤文龙于本月1日至5日，应香港贸易发展局邀请，随同行政长官李家超率领的商贸代表团，前往哈萨克斯坦阿斯塔纳及乌兹别克斯坦塔什干进行正式访问。汤文龙表示，此次出行深刻彰显了国家发展、香港国际角色与法律专业三者之间的密切联系。在国家进入《十五五规划》新阶段之际，香港将继续发挥「背靠祖国、联通世界」的独特优势，巩固其作为国际法律及争议解决服务中心的地位，并在保持最高专业水准的同时，为开拓新兴市场作出贡献。

中亚新兴市场机遇与普通法发展

汤文龙在《会长的话》中提到，哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦正积极推进经济改革与金融科技发展，尤其是在跨境投资、融资、争议解决、监管合规及制度建设等领域。对香港法律专业人士而言，这不仅代表新的市场，更是为健全法律生态系统发展作出贡献的难得机遇。

访问期间，代表团参观了以普通法为基础的阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），并了解到乌兹别克斯坦政府亦正计划成立采用普通法框架的塔什干国际金融中心。他认为，香港作为全球唯一以中英文双语运作普通法体系的城市，具备绝对条件与当地分享经验并协助建设法律生态系统，这为香港法律专业人士在跨境投资、融资及争议解决等领域带来难得的新机遇。

签署谅解备忘录深化务实合作

汤文龙又指，此行的重要成果为香港律师会成功与哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦的法律机构分别签署谅解备忘录，标志著双方专业合作的里程碑。连同本次签署的协议，律师会迄今已与34个司法管辖区的机构签署共55份谅解备忘录，协助香港律师借此庞大网络积极把握中亚地区的发展机遇。此外，汤文龙在与当地政商界交流时，分享了「法治是最好的营商环境」之原则，强调可持续的经济增长与创新科技进步必须建基于透明、公平且健全的法律框架，香港律师将在此跨境合作中担任建立互信的桥梁。

培育青年法律人才与开拓国际视野

代表团在行程中特别访问了具有重要历史意义的纳扎尔巴耶夫大学，该处为国家主席习近平于2013年首次提出「丝绸之路经济带」构想的地点；汤文龙在访问期间，亦与参与国际数学奥林匹克竞赛的学生进行了交流。。他们的热忱、求知精神和国际视野，让人得以一窥该地区的未来。这些经历进一步巩固了律师会对投资法律教育及青年培育的重要性，未来将致力培育具备国际视野及社会责任感的法律专才。展望未来，此行开拓了交流与合作的新途径。

汤文龙重申，访问对香港法律界而言，未来的机遇既真实亦意义深远。随著「一带一路」沿线经济体持续发展，对能够跨越司法管辖区、支持复杂交易并建立持久信任的法律专才的需求将与日俱增，为法律专业开辟了一条有意义的道路。

他强调，律师会将继续加强国际联系、推动专业合作，支持香港发展成为领先的国际法律及专业服务枢纽。时刻铭记今日建立的每个联系，日后都可能成为法律专业、香港以至国家的持久机遇之路。

