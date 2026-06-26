小学电脑技术员认非礼3男童及与其中一人肛交等12罪  待取心理报告7.17判刑

负责训练校园小记者的30岁小学电脑技术员，前年在校园电视台及校内走廊多次非礼年约10岁的3名小五男童，更在复活节假期时邀请其中一名男童回校肛交，警方在其手机中检获涉儿童色情的876张照片及8条影片。他警诫下称与他肛交的男童事前要求他赠送「Pokémon GO」游戏点数，今（26日）于高等法院承认7项非礼罪及与16岁以下男子作出同性肛交等12罪。法官郭启安明言本案性质严重，牵涉大量儿童色情物品，押后至7月17日判刑，以待索取被告心理报告，进一步评估被告是否有恋童倾向。

在涉事学校任职资讯科技技术员及摄影师的男被告罗元龙，承认7项猥亵侵犯罪、1 项与16岁以下男子作出同性肛交罪、1 项管有儿童色情物品罪及3 项企图制作儿童色情物品罪共12罪。其承认案情指，案发于2024年，约10岁至11岁的男童X、Y、Z 在黄大仙某小学就读小学五年级，X在2024年4月15日放映活动后，遭被告要求留在校园电视台，被告向X播放一些影片后要求X站立，拉下X裤子及内裤，猥亵其阴茎及睪丸。X表示感到痕痒及不适，亦在被告企图拍照时质问：「你做紧咩？」，被告听后立即放下手机，全程历时约9分钟。

向学校社工声称只是与X玩耍

被告向X表明Y也试过这些行为，指X很快也会习惯。X当日放学后即时告诉母亲指他遭被告非礼，X母亲向学校社工报告事情，被告则向学校社工声称他只是与X玩耍，校方调查后再揭发另外两名受害男童Y及Z。

被告早在2024年3月某日主动接触Y，指示Y到校园电视台会面，被告随即触摸Y的阴茎，又以手机拍摄Y的阴茎照片，警告Y不得向任何人透露事件。被告另在3月至4月三度与Y独处于校园电视台，被告要求Y脱下裤子让他看一看，Y遭被告猥亵下体及拍摄其阴茎，被告安慰Y痕痒会随时间消退，指示Y自行握住阴茎让他拍照，向Y保证照片不会与他人分享

被告在假期期间要求Y回校协助拍摄比赛，他猥亵Y阴茎数分钟并拍照，又在复活节假期期间再致电要求Y回校协助拍摄，被告与Y在校园电视台使用润滑剂进行肛交，历时约15分钟，事后被告协助Y清理臀部。被告在2024年3月某日放学后，在附近有其他学生在场下，于校内走廊搔痒Z的腰部，并隔着裤子触摸Z阴茎，历时约一秒。

被告手机被检获876张涉儿童色情照片

警方2024年4月29日拘捕被告后，在其手机中检获涉儿童色情的876张照片及8条影片，大部分涉及6至10岁儿童，其中包括没有使用安全套的插入式性行为、儿童哭泣影像、肛交及硬物插入儿童私处的片段。

被告在警诫下承认贪玩而触碰3名男童的下体，他曾检查Y阴茎指Y的包皮过长，指他可以经常协助Y打开包皮以改善问题。他称Y曾致电要求他赠送「Pokémon GO」游戏点数，他才其后提出与Y肛交。他另称Z不时以被告的花名取笑他，他可能在玩耍期间不慎轻拍到Z下体，亦曾要求Z不要再以花名称呼他。

案件编号：HCCC375/2025

法庭记者：刘晓曦

