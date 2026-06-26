77.8%宏志阁业主确认出售业权意向 纳长远居住方案 黄伟纶：不会原址重建

政府表示，已接获超过四分之三（75%）大埔宏福苑H座宏志阁的业主（共193户）（77.8%）签署并交回「接受收购建议信件」，确认向政府出售业权的意向。按早前公布的宏志阁后续安排，在该座业主已达成高度共识的情况下，现时适用于宏福苑A至G座的长远居住安排方案，会正式开放予宏志阁。

额外增加近500个单位 来自粉岭及观塘安达臣

政府发言人表示，宏志阁业主反应积极和正面，反映大部分业主认为政府提出的长远方案具吸引力，并能切实协助他们解决须面对的种种不确定性和复杂问题，包括难以估计何时可以迁回居住、处理地契及大厦公契的修订、可能需要另聘承建商及管理公司并承担高昂的维修费及管理费，以及部分业主因火灾留下心理阴影不想迁回宏志阁，亦担心物业价值有所减损及日后买卖困难等。政府提出的方案让业主可以重置长远居所，开展新生活。

若有业主坚持不卖 可能明年立法收回业权

财政司副司长黄伟纶下午出席活动后表示，政府的处理方式回应了相当多业主的诉求，强调收购方案合理，因应宏志阁正式纳入长远方案，当局会在「特设销售计划」预留约3900个单位之上，额外增加近500个单位，分别来自粉岭百和路及观塘安达臣道的房协资助出售项目，相信具有吸引力。

黄伟纶说，政府并无期望所有业主都愿意出售业权，但强调原址重建需时10年，社会和政府都难以承受，而7幢烧毁的大厦长期存在，对大埔区亦都不理想。被问到若有业主坚持不卖业权，会否以立法方式处理，黄伟纶称绝对其中一个可能性，政府可能在明年与立法会商讨。

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宏福苑A至G座 逾78%接受收购建议

至于宏福苑A至G座，发言人说，截至今日已有共1361户签署并交回「接受收购建议信件」，占该七座单位总数约78.4%，收购工作进度良好。宏福苑A至H八座业主向政府出售业权，收取收购金额后，可即时在市场置业，或参与政府为宏福苑业主而设的「特设销售计划」，以现金或「楼换楼」方式购买全新资助出售单位。「特设销售计划」的选楼先后次序，将按政府接获业主签署「接受收购建议信件」的日期分批而定。第一批截止日期为6月30日，第二批截止日期为8月31日。同一批次内的申请者则依据搅珠结果排列选楼次序。

发言人鼓励宏福苑业主尽早签署及交回「接受收购建议信件」，以在「特设销售计划」获得优先选楼资格。另外，发言人亦提醒所有有意出售业权的业主，均须在8月31日或之前签署及交回「接受收购建议信件」。

因应宏志阁正式纳入长远方案，「特设销售计划」会略作调整，在现时已预留约3 900个单位之上，额外增加496个单位。该496个新增的预留单位，均属「特设销售计划」下已公布的香港房屋协会资助出售房屋项目，其中粉岭百和路项目的单位数目会由100个增加200个至共300个，而观塘安达臣道石矿场项目的单位数目则会由300个增加296个至共596个。

宏志阁总收购成本约10亿元 将向立法会申拨款

现时，房屋局正陆续协助已签妥及交回「接受收购建议信件」的业主完成买卖协议及转让手续。在宏志阁方面，房屋局会安排接受政府收购的宏志阁业主在十月十五日或之前签署《买卖协议》，在签署《买卖协议》时，会加入附带条款，若最终少于四分之三（75%）宏志阁业主签署《买卖协议》，则政府有权选择不继续进行有关收购，毕竟政府把宏志阁纳入长远方案是建基于有不少于四分之三（75%）业主希望出售业权。

2026至2027年度《财政预算案》已预留40亿元作为收购宏福苑A至G七座的公帑投入，估计宏志阁总收购成本约为10亿元，政府将会向立法会财务委员会申请额外拨款。