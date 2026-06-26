恒大前CEO夏海钧遭冻结及接管资产 质疑每月生活费5万港元上限过低  要求增至33.5万元 官需时考虑

高等法院早前下令冻结恒大创办人许家印、前妻丁玉梅、前行政总裁夏海钧等人名下600亿港元全球资产，并下令各人披露资产。夏海钧被指隐瞒资产约5.8亿港元，法官高浩文去年已委任独立接管人接管夏海钧名下所有资产，夏海钧一方则质疑接管人提出每月5万港元的生活费上限过低，没有考虑其日常支出水平，要求每月生活费上限调整至4.3万美金（折合约33.5万港元）。经接管人调查后恒大发现夏海钧2024年转帐7800万美金（折合约港币6.08亿）到其他公司银行户口，夏海钧一方解释该交易并不涉分散财产。法官高浩文需时考虑此生活费调整申请，将择日颁布书面判词。

指不足以维持夏海钧现时基本生活

中国恒大集团遭颁令清盘后，高等法院委任安迈顾问有限公司董事总经理杜艾迪及黄咏诗为清盘人。夏海钧一直不遵从资产披露令，屡次提诉讼「玩程序」拖延时间，法官高浩文去年委任独立接管人全面接管、调查、识别及保全夏海钧名下所有资产。

中国恒大集团一方由资深大律师万崇理代表，夏海钧一方由资深大律师文本立代表。夏海钧一方指接管人担当把关者的角色，但质疑禁制令对夏海钧每月生活费限制太苛刻，表明接管人接管夏海钧名下所有资产前，夏海钧每月生活费限额逾4.3万美金（折合约33.5万港元），接管人接管后却大幅下降至每月5万港元，不足以维持夏海钧现时的基本生活，未能反映其原本生活水平，没有考虑夏海钧的实际生活情况 。

恒大一方提到，接管人经慎重考虑后订明每月生活费上限为每月5万港元，即使夏海钧认为每月生活费太低，但法庭须考虑夏海钧于2024年将6,100万美元（折合约4.75亿港元）转入「JEA」户口并设立信托，再将1,700万美元（折合约1.33亿港元）转入「StarCity」户口，2025年在透过美国运通信用卡消费30万美元（折合约1234万港元），可见夏海钧两年内一直违反法庭的资产冻结令，认为法庭不应批准夏海钧调整每月生活费限额。

恒大方要求就医疗保险及会计费等提供证据

恒大一方表明，夏海钧一直不顾资产冻结令，抱住「有本事就来抓我」的心态不断放任洗费，现要求的每月生活费限额4.3万美金（折合约33.5万港元）根本并非一般人的日常每月支出，不能单纯指自己年过60岁而需更多开支，要求夏海钧就医疗保险、税务及会计费用提供证据。

夏海钧一方重申，现时只是冻结资产并非破产，每月5万港元的生活费上限太过不切实际，法庭有需要调整接管人的决定，另解释指夏海钧有需要维持过往生活水平，部分开支如为女儿Emily购买Dior手袋、为儿子Alex支付学费，均属合理家庭支出，购入清水湾物业及设立信托的受益人为其子女，亦属合理安排。法官高浩文直言夏海钧明显曾违反资产冻结令，现需时考虑会否调整其每月生活费上限，将择日颁布书面判词。

案件编号：HCA 551/2024, HCMP 1080/2024

法庭记者：刘晓曦

