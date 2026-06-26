工展会购物节今起一连四日亚博举行 推近百项$1/1折优惠 设总值40万抽奖 料6万人入场

「第6届工展会购物节」今日（26日）至29日一连四天于亚洲国际博览馆举行。场内设逾260个摊位，分8大主题展区，今年新增「东南亚美食区」和「潮玩运动区」展区，并引入匹克球体验，而提供近100项一折及一元购物优惠。厂商会副会长施荣恒表示，今年展会料有6万人次入场，创造6000万销情。

会长卢金荣：沉浸体验为主轴 新增「潮玩运动区」

厂商会会长卢金荣致辞时表示，工展会购物节一直与时并进，展会深知今日消费者所需，已经不只是他们买到甚么，而是他们感受和参与到甚么。因此，今年以沉浸体验式消费作为整体策划方向，首次结合运动元素，新增「潮玩运动区」，让市民体验不同球类活动，包括近年兴起的匹克球，务求为入场人士带来耳目一新的多元消费感受。

会长施荣恒：压力化动力 艺人献唱加40万抽奖吸客

施荣恒指今年展会预料有6万人次入场，销情为6000万。他表示，近年展会传媒最常问的问题就是是否担心市民北上消费影响销情。他指，当前市民和旅客的消费模式的确为零售业带来不小压力，不过压力就是动力，能促使业界力求突破，为市民带来惊喜。他举例，今年展会便首增运动元素，在「潮玩运动区」举行「Pickleball Fun：活力工展杯」。同时，展会期间，多位人气艺人及歌手会现身献唱，加上总值超过40万港元的丰富幸运抽奖，定能令大人小朋友乐而忘返。

丘应桦：零售连升12月 线下线上模式注入动力

商务及经济发展局局长丘应桦表示，受惠于本地需求逐步回稳，访港旅客持续增长，以及盛事活动带来的消费气氛，香港零售业连续12个月录得按年增长，业界也积极拓展线上线下融合的销售模式，为行业注入新动力。

丘应桦提到，政府已于6月15日在「BUD专项基金」下落实一系列措施，包括扩大基金的资助地域范围，为企业应用人工智能提供更针对性的资助，协助企业加快升级转型的步伐，拓展新兴市场。同时，政府也会透过贸发局推出不同措施，全方位支援业界发展电子商贸，包括为企业提供商业配对和顾问咨询等，并会在今年到2028年连续三年，在内地和东南亚国家联盟电商市场举办「香港好物节」，协助港商善用电商平台和社交媒体的庞大流量和客源，拓展线上市场，将香港品牌推向国际。

工展会购物节入场门票数$10 设2条免费穿梭巴士路线

「第6届工展会购物节」于今日至本月29日举行，开放时间为上午10时30分至晚上7时，最后一日提早于下午5时30分结束。入场门券每张10元，身高1米或以下小童、65岁或以上长者及残疾人士可免费入场。旅客可凭有效旅游证件换领免费入场券，展会期间亦设特别交通安排，包括提供2条免费穿梭巴士路线，于展会期间来往荃湾及屯门至亚博馆，方便各区市民前往会场。

记者、摄影：周育莹