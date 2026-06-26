萨摩亚籍榄球运动员涉酒吧内非礼女子臀部   女事主称当时惊恐发作将饮品掷向被告

33岁萨摩亚籍榄球运动员去年9月涉于中环酒吧内非礼一名女子，被捕后再损坏中区警署羁留处的门闩。涉案榄球员早前承认刑事毁坏罪，但否认猥亵侵犯罪，案件今（26日）于东区裁判法院开审。女事主供称，当晚她与未婚夫和朋友到酒吧消遣，但被告突然从后把手放在她的腰间、及后往下扫其臀部，她初时以为是未婚夫，转身后发现是被告便立即推开。辩方盘问下，女事主又称当时曾惊恐发作，她把饮品掷向被告及尖叫。

被告Solomona Penesa Faizal，被控于2025年9月28日在中环云咸街云明行BAR Bobby's Rabble猥亵侵犯X。他另被控同日在中区警署临时羁留处1号无合法辩解而损坏属于香港警务处的门闩，早前已认罪。

曾质问被告为何要触碰她

X供称，她在去年9月27日晚上到涉案酒吧饮酒，而她的未婚夫和朋友也在场。至翌日凌晨约1时半，被告从后靠近她，并把手放在她的腰间，她感到有一定力道，初时以为是未婚夫搂着她，但她转身后立即发现是被告，而她和被告并不相识，被告的手又从她的腰部向下扫，经过她的髋部及触摸到她的臀部，她立即推开被告。X称她当时感到愤怨和被羞辱，她曾质问被告为何要这样触碰她，但被告只是微笑。

辩方盘问时，X称她由前一晚8时开始身处酒吧，及至案发凌晨为止，她饮了3至4杯酒，她强调自己虽非完全清醒，但并未喝醉。辩方则指，当时X转身推开被告，双方拉开距离，导致被告的手意外地往下扫及摸到X的臀部。X不同意。

辩方质疑女事主向警方夸张事实

辩方又引述X在警署录取的书面供词，当中提到X推开被告后，被告笑及脱去上衣。辩方质疑X向警方夸张事实，X否认。X又提到，她当时曾惊恐发作，她把饮品掷向被告及大声尖叫。

此外，X的供词亦提到她当时曾意外地撞上一名女子。X今供称，当时她把饮品掷向被告时，液体溅到该女子，对方便走上前及发生冲突。辩方指X庭上的说法与书面供词并不相同，X称她录口供时向警方道出事实，又指不明白为何被告要这样触碰她。X其后开始情绪激动及抽泣，案件押后下午续审。

案件编号：ESCC 93/2026

法庭记者：王仁昌

