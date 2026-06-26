以免费机票住宿诱骗两女赴泰卖往缅甸诈骗园区 美容师认欺诈罪还押9月判刑

女美容师声称提供免费机票和住宿，诱骗两名女子出游到泰国，又要求她们运送泰铢。惟二人到埗后随即被持棍和持枪男子押送至缅甸，并获告示已遭「卖」到诈骗园区，须支付50万美金或达到同等诈骗金额，才可获释。事主向家人求助后，终在支付赎金后获䆁。女美容师今（26日）于区域法院承认欺诈罪，法官谢沈智慧直言判刑对家人的影响从不是减刑因素，怒斥「应该犯案前谂吓屋企人，唔系犯案之后用屋企人做借口」。法官押后判刑至9月29日，以等待同类案件的上诉结果，期间被告须还押。

33岁被告潘心怡承认一项欺诈罪。案情指，24岁彭姓女事主及21岁廖姓女事主自2024年中旬相识，二人分别认识被告。在2024年11月中下旬，两名事主与被告聚餐，被告邀请两名事主一同到日本及加拿大旅行，住宿等全部旅游费用均由被告承担。事主们表示有兴趣，但当日未有订下任何计划。

同年12月27日，被告在三人的Whatsapp群组中告知，已为两名事主购买机票及预订住宿，在当晚9时从香港飞往泰国，翌日晚上回港。被告另要求二人在泰国境内运送现金泰铢以换取报酬，彭同意，廖本来拒绝，但在被告及彭的请求下答应。被告又称自己将尾随二人之后前往泰国。

出发前被告删除三人Whatsapp群组

被告在12月27日出发前相约两名事主见面，廖未能应约，而被告删除了三人Whatsapp群组，和她与彭之间的所有对话纪录。彭和廖直接在机场会合，并发上前往泰国的航班。

两人到埗后，彭透过Telegram通知被告，被告指示她们前往机场出口，会有司机接送至酒店。10分钟后，一名身份不详的泰国男子上前查看事主们的香港护照，确认身份后带她们上车。被告在一个包括她、两句事主及一名「A」人士的Telegram群组中，告知事主二人须运送4800万泰铢但无更多详情，两名事主之后在车上入睡。

12月28日早，彭姓事主醒来发现车辆正驶往清迈，二人再依照被告指示转乘另一辆车。她们抵达一条河附近的某地点后下车，随即见到数名持木棍及刀的男子，并遭没收护照及电话等全部财物，再被押解上船过河。过河后两名事主又被身穿军服的持枪男子押上车，在车程中获告知已被「卖」到缅甸。

被人以2.7万美元美卖到园区从事诈骗

二人被带到一个园区，由一名绰号「老板」又称「兔总」的内地人迎接。「老板」指两名事主分别被人以2.7万美元美卖到园区从事诈骗，又指须支付50万美元或达到同样的诈骗业绩，方可离开。两人其后获得学习资料及话术，指导她们诈骗富有的海外华人。

2025年1月左右，「老板」问事主们是否想离开，若想离开，各人须支付2.8万美元的费用，若继续留在诈骗中心则可减费。翌日两名事主联络亲友，彭的母亲在网上找人协助，终支付110万泰铢释放费及10万元人民币予协助方作手续费。廖的前男友及亲戚透过中介方，支付共212,090港元换回廖的释放。

两名事主在2025年1月8日获释，她们在同月11日回港。同月13日，被告被拘捕，在警诫下保持缄默。

辩方已呈交书面求情陈词，法官谢沈智慧直斥「简直系胡说八道」。法官指众所周知若控罪严重，被告的个人背景及家庭背景对判刑的影响微不足道，而判刑对家人的影响从不是减刑因素。辩方又指被告的父亲非常担心女儿，法官反问「人哋啲女俾人捉咗，俾人卖咗去，人哋啲父母呢？」。

法官指本案牵涉事主的人身自由，勒索金额庞大，以及有国际元素，明显是集团式犯案，有精密计划，不能与单纯导致金钱损失的电骗案例相提并论。法官留意到有同类案件将于上诉庭审理，遂押后本案判刑至9月29日，以等待上诉结果。

案件编号：DCCC 692/2025

法庭记者：雷璟怡

