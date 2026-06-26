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红雨｜教育局宣布下午停课 幼儿及长者中心等仍然开放

社会
更新时间：12:45 2026-06-26 HKT
发布时间：12:45 2026-06-26 HKT

由于红色暴雨警告信号现正生效，教育局宣布下午校的学生今日下午无需上课，但学校须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。正在上课的学校应继续上课，直至放学时间，并在安全情况下，方可让学生返家。

社会福利署宣布，红色暴雨警告信号已经生效，所有提供幼儿中心、邻里支援幼儿照顾计划及学前儿童或小学生课余托管服务的单位、长者服务中心、日间学前康复服务单位及包括综合职业康复服务中心、综合职业训练中心及展能中心在内的日间康复服务单位，在其正常办公时间内会继续开放。市民如有需要，可以联络有关中心及服务单位，安排子女或家人安全回家。

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