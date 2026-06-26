宏福苑｜合安7月召开业主大会 区议员称负责任决定 居民欢迎冀了解保险补偿

宏福苑业主立案法团管理人合安管理有限公司今日（26日）宣布，决定不就土地审裁处6月2日的判决提出上诉，将全力筹备宏福苑业主大会，有信心于7月内顺利召开。大埔区议员胡绰谦向《星岛头条》表示，合安作出「负责任的决定」，指合安是宏福苑大火后临危受命处理大厦及业主的权益事务，困难重重，他能感受到合安作为管理人的的艰辛。

胡绰谦举例指，面对统筹维修基金余款及预缴管理费退款，合安要处理繁重的文件及派发支票的安排，加上业主现居住于不同地区，无法短时间内联络到业主处理事务，而寻找合适场地也有困难。他期望合安在筹备宏福苑业主大会时，能提前通知业主实际的开会时间及流程，并在大会当日有条理地安排会议秩序。

宏福苑居民林女士表示，此举是「众望所归」，对合安安排尚算满意。她说已收到合安派发的支票，以及入住乌溪沙的过渡性房屋，生活慢慢重回正轨。

另一宏福苑居民的李先生亦对合安决定表示欢迎，体谅合安筹备的困难，现时更有信心去等待下一步的安排。他表明会出席业主大会，期望当日可以了解到房屋保险补偿事宜、能否帮助解决银行按揭供款，「始终好多居民嘅屋企都烧到total loss，唔知仲有冇得claim到保险。」

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宏福苑｜合安决定不就判决提出上诉 全力筹备业主大会料7月内召开