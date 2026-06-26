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恒基地产50周年大抽奖 送出足金金币、双人来回机票等逾100份丰富奖品 

社会
更新时间：12:34 2026-06-26 HKT
发布时间：12:34 2026-06-26 HKT

为庆祝恒基兆业地产有限公司成立50周年，集团由即日起至9月6日期间，将举办「恒基50有礼•大抽奖」，送出逾100份丰富奖品，以回馈市民一直以来对集团及旗下商场的支持。

恒基地产表示，「恒基50有礼•大抽奖」分两轮进行。市民只须由即日起至9月6日期间，于恒基地产旗下约1,400个指定商场和商户，包括：中环HQueen's、H Code及18 On Lan、尖沙咀H Zentre、荃湾千色汇、元朗千色汇、沙田中心．沙田广场、将军澳MCP新都城中心（1至3期）、马鞍山MOSTown新港城中心等，以电子货币单一净额消费满港币300元或以上，并成为恒基地产会员奖励计划「HCOINS」会员，透过HCOINS手机应用程式登记参加抽奖，以及成功登记合资格消费并获批核，即可参加大抽奖，有机会获得恒基50周年999.9足金金币、双人来回机票等丰富奖品。

此外，凡成功参加两轮抽奖的会员更可自动进入终极大抽奖，有机会独得「The Henderson 999.9足金大厦摆件」。

活动期间，恒基地产旗下各大商场将分别推出一连串夏日精彩活动及礼遇，包括主题角色大型打卡场景、航空职业体验工作坊、室内夏日沙滩装置，以及期间限定店等，为市民带来更丰富的体验。详情可留意各商场公布。
 

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