宏福苑｜合安决定不就判决提出上诉 全力筹备业主大会料7月内召开

宏福苑业主立案法团管理人合安管理有限公司今日（26日）宣布，决定不就土地审裁处6月2日的判决提出上诉，将全力筹备宏福苑业主大会，有信心于7月内顺利召开。合安表示，已为逾八成半合资格业主进行登记退还维修基金及预缴管理费，并在社工协助下成功联络约300名原本失联的业主或家属。

逾八成半业主已登记退款

合安继于6月13日发出通告后，其法律团队已审慎研究土地审裁处的判词。经详细评估后，合安决定不会就6月2日的判决提出上诉申请。合安表示，将集中资源全力推进业主大会的筹备工作，并有信心可于7月内顺利举行会议。

在维修基金余款及预缴管理费的退款安排方面，目前已有超过八成半合资格领取退款的业主完成登记预约。合安将会主动联络尚未登记的业户进行跟进，并协助他们尽快完成退款程序。

针对召开业主大会所面对的三项主要困难，合安正持续跟进。在核实联署业主身份，合安目前已核实5%联署业主的身份。至于联络业主及跟进遗产承办方面，在「一户一社工」的协助及业户的同意下，合安已成功取得约300名原先未能联络的业主或其家人的联络方式，进一步完善业户通讯资料。同时，合安亦持续了解在火灾中离世人士的遗产承办进度，以确保相关业主的合法权益得到充分保障。

另外，合安正继续物色符合业主要求的场地，即容纳人数至少达1,000人、且可于周六或周日连续使用六小时。合安亦会积极探讨不同方案，确保会议能顺利举行。

咨询法律意见确保程序合规

鉴于宏福苑的特殊情况，合安在筹备大会的过程中仍须处理多项会议安排，包括会议通知的送达方式、委任代表文书的收集地点及相关核实程序等。合安目前正就上述安排咨询法律意见，以确保程序符合规定。

强调大会不处理个人财产

此外，合安强调，作为大厦管理人，其职责在于负责处理大厦公用部分的管理及业主共同权益的事务。至于个别业主的个人财产权益，如是否出售其业权，由于并不涉及大厦公用部分或整体大厦的控制、管理及行政事宜，因此不应亦不会在业主大会上处理。

合安将继续全力推进业主大会的筹备工作，并适时向业主报告最新进展。业主可留意宏福苑管理人网站，以获取最新消息。