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深水埗鳄鱼｜湾鳄攻击力强不适家居饲养 专家吁遇蛇鳄保持距离勿挑衅

社会
更新时间：10:21 2026-06-26 HKT
发布时间：10:21 2026-06-26 HKT

深水埗大埔道一单位平台（24日）中午发现鳄鱼，爱护动物协会人员到场将鳄鱼擒获，交由渔护署跟进，警方展开深入调查后，（25日）凌晨锁定该单位平台旁边大厦的一个涉事单位，于单位内检获30只濒危爬行动物，一名35岁女子被捕。渔农自然护理署表示，渔护署早已禁止进口鳄鱼等危险动物到香港作宠物用途，市民切勿在家中饲养具攻击性和危险性的动物；爬虫类专家表示，今次日前闹市发现的鳄鱼属湾鳄，攻击力强，不宜当作宠物饲养。

渔农自然护理署濒危物种保护主任(行动)陈翰奇今（ 26日）在电台节目表示，（24日）中午发现的鳄鱼，经过初步外表鉴定，确定该鳄鱼品种为湾鳄。湾鳄属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅰ的野生动植物物种。而在昨（25日）凌晨的联合突击搜查中，执法人员在涉事住宅单位内共检获了63只不同的动物，包括两栖类、节肢类以及爬行动物。其中29只属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录列明的濒危爬行动物，包括早前捕获的湾鳄、属《公约》附录I的3只圆尾蜥，以及属《公约》附录II的10只龟、10只蜥蜴及6条蛇，例如亚达伯拉象龟、草原巨蜥、红尾蚺及缅甸蟒等，及有34只其他非受管制动物。

正调查是否涉及走私或非法活动

陈翰奇形容，虽然以进出口商业贸易的规模来看，此数量不算特别庞大，但在香港本地住宅单位内一次过管有高达63只动物，数量已属相当多且罕见。涉案人士声称管有该批动物是用作教育用途。但署方将深入调查背后是否涉及走私、有否其他涉案人士，及是否涉及其他非法商业活动等。

呼吁切勿在家饲养危险动物

陈翰奇强调，渔护署早已禁止进口鳄鱼等危险动物到香港作宠物用途，市民切勿在家中饲养具攻击性和危险性的动物。从动物福利角度而言，野生动物对环境有特定要求，并不适宜于一般家庭内饲养。根据香港法例第586章《保护濒危动植物物种条例》，凡管有或贸易附录Ⅰ如湾鳄、圆尾蜥等，或未经许可的附录Ⅱ物种，均属违法。任何人士如违反《保护濒危动植物物种条例》，一经定罪，最高可被罚款1,000万元及监禁10年，相关物品亦会在定罪后被充公。

质疑可能涉及非法繁殖或买卖活动

爬虫类专家、长洲爱护动物小组教育部主管黄朗研在同一节目表示，近年不少人为了在网上「呃Like」或追求特别，盲目追求饲养珍禽异兽。他估计，一般市民贪得意私下饲养，顶多只有一两只；但今次涉事单位藏有超过60只动物，数量绝不简单，质疑背后可能涉及非法繁殖或买卖活动，有待相关部门进一步调查。

黄朗研指，现时边境关口虽然经常充公成千上万的非法爬行动物，但仍时有发生猫狗等大型宠物有人企图偷运的个案，细小的鳄鱼BB或蜥蜴仔若藏于裤袋，极易成为执法漏洞流入香港。

饲养濒危物种 藏人畜共患病危机

黄朗研警告，将大量野生动物困在密集的城市单位内，对邻居及饲养者均构成极大威胁，以湾鳄为例，虽然目前约1.5米长，但牠们拥有极强的地盘意识。当牠长大或逃脱时，有机会觉得领地被侵犯而主动发动攻击。

其次是爬行类动物普遍带有沙门氏菌。在极度挤迫和高压的环境下，动物有机会压力大爆发，免疫力下降，导致寄生虫泛滥。人类一旦交叉感染，可导致极严重的疾病。

遇上鳄鱼应保持5米至10米距离

黄朗研提醒市民，若遇上蛇或鳄鱼等野生动物，绝对不建议自行捕捉，因牠们有一定威胁，应与鳄鱼保持5米至10米距离，鳄鱼基本上是不懂向上走，所以站在较高位置，可面向鳄鱼向后退，然后尽快报警或找相关专业人员。至于万一遇到蛇，千万不要试图接触或拿木棍击打牠们，这样反而会令其作出政击，基本上蛇在一个新地方会感到惊慌，所以只要远离牠，牠们不会追住人咬。

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