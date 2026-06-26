廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊

廉政公署与香港警务处有组织罪案及三合会调查科今日(26日)举行联合记者会，宣布成功瓦解一个由本地足球圈人士操纵的庞大犯罪集团。该集团不仅涉嫌利用现役及退役足球员的网络管理和收受本地与海外足球赛事（包括世界杯）的非法外围赌注，更涉嫌以行贿受贿方式操纵本地甲组足球联赛的赛事结果，从中在赌博中获利。这宗案件是在廉署调查另一宗不法足球赌博案件时揭发。在双方部门的紧密合作下，执法人员于本周二凌晨展开代号「双刃」联合拘捕行动，至今共拘捕十九名男女，并检获大量波缆纸及现金赃款。

消息指，被补人士包括前香港足球先生卢均宜，及杰志U18教练潘文俊。卢均宜曾获2011/12年度香港足球先生，现年41岁的他今年以球员兼教练身份，替「至尊足球会」夺得甲组联赛冠军；至尊来季将升上港超联作赛。

廉署拘九名人士 涉教练及现役球员

廉署首席调查主任吴兆基今日（26日）表示，廉署及警方于本周二采取一项代号为「双刃」的联合执法行动，成功捣破一个由本地足球圈人士操纵的一个犯罪集团。该集团涉嫌非法收受外围赌注，牵涉本地及外地足球赛事，包括世界杯赛事；同时亦涉嫌利用足球圈人士管理及收受赌注，并透过足球员网络与贪污手段，操纵本地球赛「打假波」，令集团从中获利。

吴兆基指，廉署及警方于行动中共拘捕19人，包括集团首脑及骨干成员，牵涉教练、现役及退役足球员，当中1人同时被廉署及警方同时拘捕。他表示，廉署早前调查另一宗贪污「打假波」案件时揭发今次事件，调查后发现有本地年轻球员一边在本地赛事贪污「打假波」，一边担任俗称「艇仔」的外围中介，收受本地及海外赛事的赌注。

吴兆基续指，廉署于行动中拘捕9名男子，年龄介乎22至49岁，当中包括两名教练，分别执教一支甲组球队及一支港超联U22球队；其余7名被捕人士是球员，其中6名球员来自3队甲组球队，以及一名效力过不同级别球队的球员主要担任「艇仔」。调查发现，案件至少涉及24/25年的4场甲组球赛，及25/26年一场U22球赛。他指，调查期间足总积极配合廉署行动，包括安排专家协助廉署找出赛事当中可疑打假波行为。

吴以其中一场赛事为例，身兼「艇仔」的球员收到数十万元的外围赌注，并且已部分赌注贿赂另一足球员，于甲组赛事打假波操控赛果，令投注赌客赌输，集团能从中获利。他指调查行动仍在进行中，不排除有进一步拘捕行动。

警方拘11嫌疑人 非法赌注总额超过六百万港元

警方有组织罪案及三合会调查科警司周子轩表示，警方于行动中，以串谋收受赌注等，拘捕9男2女共11人，年龄介乎24至58岁，职业包括本地现役足球员、家庭主妇及司机。被捕人士当中有5名是非法集团主脑及骨干成员，当中包括一名同时被廉署以「打假波」拘捕的24岁男子，以及6名赌客。警方于旺角某球会办事处拘捕一名51岁女子，相信是集团的其中一名首脑。

周子轩指，涉案集团以相熟人士为主轴，减低被侦查风险，集团主脑于不同非法赌博网站开设大量赌博帐户，再把账户交由相熟球员管理、处理财务，甚至招揽相熟球圈人士作出外围投注。涉及落款赛事包括海外及本地赛事，甚至有人以「打假波」手段操控本地球赛。他指，相信涉案集团运作2至3年，估计收受赌注金额超过600万港元。警方相信行动已成功瓦解有关集团，切断其收入来源，行动仍在进行当中，不排除有更多人被捕。

被问到案件涉及甚么球队，吴兆基指案件仍在调查当中，现阶段不方便透露涉及哪间球队或球员，但指调查涉及至少5支球队。周子轩亦透露，警方拘捕的5名集团骨干成员当中，其中3名球员均曾经效力过同一间前甲组球队。

足总：全力配合调查

中国香港足球总会（足总）表示，留意到执法部门今日公布有关打击非法赌博活动之行动。足总对任何涉及操控赛果及非法赌博行为采取零容忍态度，一直与执法机构保持紧密沟通交流资讯，全面配合及协助相关调查，以打击假波及非法赌博行为，共同保障足球诚信。 由于案件仍在调查中，足总不会评论个别人士或相关细节。

足总又指，会方致力加强诚信保障工作，透过 United Lotteries for Integrity in Sports（ULIS）平台进行监察及异常投注分析，并按国际足协（FIFA）指引打击相关不法行为。足总会继续秉持诚信和公平性的原则，采取适当措施，确保各组别联赛顺利进行。

记者：赵克平

摄影：陈浩元