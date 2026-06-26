廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人

廉政公署与香港警务处有组织罪案及三合会调查科今日(26日)举行联合记者会，宣布成功瓦解一个由本地足球圈人士操纵的庞大犯罪集团。该集团不仅涉嫌利用现役及退役足球员的网络管理和收受本地与海外足球赛事（包括世界杯）的非法外围赌注，更涉嫌以行贿受贿方式操纵本地甲组足球联赛的赛事结果，从中在赌博中获利。这宗案件是在廉署调查另一宗不法足球赌博案件时揭发。在双方部门的紧密合作下，执法人员于本周二凌晨展开代号「双刃」联合拘捕行动，至今共拘捕十九名男女，并检获大量波缆纸及现金赃款。

廉署拘九名球圈人士涉操纵四场联赛

廉署首席调查主任吴兆基今日（26日）表示，廉署及警方于本周二采取一项代号为「双刃」的联合执法行动，成功捣破一个由本地足球圈人士操纵的一个犯罪集团。该集团涉嫌非法收受外围赌注，牵涉本地及外地足球赛事，包括世界杯赛事；同时亦涉嫌利用足球圈人士管理及收受赌注，并透过足球员网络与贪污手段，操纵本地球赛「打假波」，令集团从中获利。

吴兆基指，廉署及警方于行动中共拘捕19人，包括集团首脑及骨干成员，牵涉教练、现役及退役足球员，当中1人同时被廉署及警方同时拘捕。他表示，廉署早前调查另一宗贪污「打假波」案件时揭发今次事件，调查后发现有本地年轻球员一边在本地赛事贪污「打假波」，一边担任俗称「艇仔」的外围中介，收受本地及海外赛事的赌注。

吴兆基续指，廉署于行动中拘捕9名男子，年龄介乎22至49岁，当中包括两名教练，分别执教一支甲组球队及一支港超联U22球队；其余7名被捕人士是球员，其中6名球员来自3队甲组球队，以及一名效力过不同级别球队的球员主要担任「艇仔」。调查发现，案件至少涉及24/25年的4场甲组球赛，及25/26年一场U22球赛。他指，调查期间足总积极配合廉署行动，包括安排专家协助廉署找出赛事当中可疑打假波行为。

吴以其中一场赛事为例，身兼「艇仔」的球员收到数十万元的外围赌注，并且已部分赌注贿赂另一足球员，于甲组赛事打假波操控赛果，令投注赌客赌输，集团能从中获利。他指调查行动仍在进行中，不排除有进一步拘捕行动。



警方拘11嫌疑人非法赌注总额超过六百万港元

香港警务处有组织罪案及三合会调查科警司周志轩表示，警方在行动中以串谋收受赌注及向收受赌注者投注的罪名，拘捕了11名本地人士，包括九男两女，年龄介乎24至58岁，被捕者当中包括五名集团骨干成员及六名赌客，部分人身分为现役足球员、家庭主妇及司机。其中一名24岁的男性骨干成员，因同时涉嫌打假波而同时被廉署拘捕。行动中，警方突击搜查了位于旺角的一间足球会办公室，当场拘捕一名51岁的集团女首脑，并检获12万港元怀疑赌款及大批波缆纸。集团以相熟人士为主轴，减低风险。警方调查显示，该集团运作2-3年，估计1收受的非法赌注总额超过六百万港元，行动正在行动中，不排除更多人被捕。周志轩提醒市民，目前正值世界杯期间，切勿参与任何境内或境外的非法赌博，否则最高可被判罚款五万元及监禁九个月。

记者：赵克平

摄影：陈浩元