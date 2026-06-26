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天气｜天文台改发红色暴雨警告信号 料强阵风继续吹袭香港

社会
更新时间：11:50 2026-06-26 HKT
发布时间：02:23 2026-06-26 HKT

一道低压槽正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。天文台今日（26日）上午10时55分发出特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响。在11时40分另发特别天气提示，预料强阵风吹袭香港。

天文台在12时15分改发红色暴雨警告信号。同时，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

天文台预测，本港今日天气大致多云，有几阵骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大，气温介乎28°C至32°C，吹轻微至和缓西南风。

根据九天天气预报，天文台预料明日（27日）天气大致多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，部分地区雨势较大，气温介乎27°C至31°C；周日（28日）天气大致多云，间中有骤雨及几阵雷暴，气温介乎27°C至31°C。

七一气温飙升至33°C

随著副热带高压脊在下周初至中期向西伸展并覆盖中国东南沿岸，本港的骤雨将逐渐减少，天色明显好转。下周一（29日）天气大致多云，有几阵骤雨。初时骤雨较多及有雷暴。日间短暂时间有阳光，气温介乎28°C至32°C；下周二（30日）部分时间有阳光，局部地区有骤雨，气温介乎28°C至32°C。

至于七一假期当天，本港部分时间将有阳光，虽然仍有几阵骤雨，但日间天气酷热，气温飙升至33°C。

在上午十时，热带风暴米克拉集结在冲绳岛之西北偏北约160公里，预料向东北移动，时速约28公里，横过琉球群岛一带。 同时，热带风暴海高斯集结在大阪以南约1060公里，预料向北移动，时速约60公里，移向日本以南海域。

 

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