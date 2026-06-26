天气｜天文台发特别天气提示 料短期内香港广泛地区可能受大雨影响

一道低压槽正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。天文台在网志《天气随笔》表示，随著广东低压槽靠近沿岸地区，本港于今日（26日）起天气渐转不稳定，周末期间将迎来骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大。随后受副热带高压脊影响，下周初天色好转，七一假期部分时间有阳光及日间酷热，气温飙升至33°C。

天文台今日（26日）上午10时55分发出特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响。

低压槽逼近周末雷雨交加

天文台指，早前受高空反气旋影响，广东沿岸地区天色大致良好且持续酷热，惟本港天气即将迎来转变。昨日（25日）上午卫星图像显示，与低压槽相关的对流活动正影响广东内陆，预料该低压槽会在今日（26日）靠近沿岸地区，届时本港将开始受骤雨及狂风雷暴影响。

天文台预测，本港今日天气大致多云，有几阵骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大，气温介乎28°C至32°C，吹轻微至和缓西南风。

同时，覆盖广东沿岸的高空反气旋将会减弱，使大气中层变得较为波动。在配合高空辐散及低层水汽汇聚下，预料周末期间珠江口一带会受雷雨影响，部分地区雨势较大。然而，目前各电脑预报模式对于大骤雨出现的具体位置及时间仍存在分歧。天文台将在有需要时发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。

根据九天天气预报，天文台预料明日（27日）天气大致多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，部分地区雨势较大，气温介乎27°C至31°C；周日（28日）天气大致多云，间中有骤雨及几阵雷暴，气温介乎27°C至31°C。

七一气温飙升至33°C

随著副热带高压脊在下周初至中期向西伸展并覆盖中国东南沿岸，本港的骤雨将逐渐减少，天色明显好转。下周一（29日）天气大致多云，有几阵骤雨。初时骤雨较多及有雷暴。日间短暂时间有阳光，气温介乎28°C至32°C；下周二（30日）部分时间有阳光，局部地区有骤雨，气温介乎28°C至32°C。

至于七一假期当天，本港部分时间将有阳光，虽然仍有几阵骤雨，但日间天气酷热，气温飙升至33°C。

电脑模式对于未来数日广东沿岸地区大骤雨的位置及持续时间仍存在分歧。天文台图片

南海广阔低压槽发展仍存变数

展望下周中后期，天文台预料一道广阔低压槽会影响南海至菲律宾一带。目前较多电脑模式预测，副热带高压脊届时会持续覆盖中国东南沿岸，与该广阔低压槽相关的不稳定天气将主要局限于南海中部至越南一带。

电脑模式对于下周中后期广阔低压槽的位置及发展，与副热带高压脊的西伸幅度仍存在分歧。天文台图片

然而，个别传统电脑模式则预测该广阔低压槽上可能会有低压系统进一步发展，至于会否有热带气旋生成仍有待观察。本港随后两三日的天气，仍需视乎该广阔低压槽的位置与发展，以及副热带高压脊向西延伸的幅度。

在上午十时，热带风暴米克拉集结在冲绳岛之西北偏北约160公里，预料向东北移动，时速约28公里，横过琉球群岛一带。 同时，热带风暴海高斯集结在大阪以南约1060公里，预料向北移动，时速约60公里，移向日本以南海域。