Apple无预警加价 Macbook／iPad全线有份 加幅最高四成 附热门型号新旧价

早前已有传因全球记忆体及储存晶片成本暴涨，苹果产品将加价。Apple苹果香港官网今日（25日）「无预警」加价，全线的Macbook及iPad，包括iMac、Mac Studio、Mac mini、Macbook Pro、Air、Neo；iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPad等同步上调价格。《星岛头条》翻查Apple官网，为读者整理部分热门Macbook及iPad型号的新旧价钱比较。

当中以Mac mini的加幅最大，旧价格为4,599元，新价为6,499元，加价1,900元，加幅达41.3%；另外，Macbook Pro M5 14吋 16GB/1TB 则由旧价13,499元加至15,999元，加价2,500元。

库克（Tim Cook）在上周三（17日）接受《华尔街日报》采访时表示，越来越多的记忆体被分配给AI伺服器，导致晶片严重短缺，电子产品公司需争相抢购，并坦言涨价不可避免，「正在尽最大努力减轻涨幅，但难以为继了」。不过，库克并未透露价格何时上涨、涨幅多少，以及哪些产品会受到影响。

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