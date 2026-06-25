Apple无预警加价 Macbook／iPad全线有份 加幅最高四成 附热门型号新旧价
发布时间：23:00 2026-06-25 HKT
早前已有传因全球记忆体及储存晶片成本暴涨，苹果产品将加价。Apple苹果香港官网今日（25日）「无预警」加价，全线的Macbook及iPad，包括iMac、Mac Studio、Mac mini、Macbook Pro、Air、Neo；iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPad等同步上调价格。《星岛头条》翻查Apple官网，为读者整理部分热门Macbook及iPad型号的新旧价钱比较。
当中以Mac mini的加幅最大，旧价格为4,599元，新价为6,499元，加价1,900元，加幅达41.3%；另外，Macbook Pro M5 14吋 16GB/1TB 则由旧价13,499元加至15,999元，加价2,500元。
库克（Tim Cook）在上周三（17日）接受《华尔街日报》采访时表示，越来越多的记忆体被分配给AI伺服器，导致晶片严重短缺，电子产品公司需争相抢购，并坦言涨价不可避免，「正在尽最大努力减轻涨幅，但难以为继了」。不过，库克并未透露价格何时上涨、涨幅多少，以及哪些产品会受到影响。
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MacBook Neo (256GB)
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旧价格： HK$4,799
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新价格： HK$5,499
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加价金额： +HK$700
- 加幅百分比： +14.6%
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MacBook Air (13 吋 M5, 8GB / 256GB)
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旧价格： HK$8,999
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新价格： HK$10,499
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加价金额： +HK$1,500
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加幅百分比： +16.7%
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MacBook Pro (14 吋 M5, 16GB / 1TB)
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旧价格： HK$13,499
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新价格： HK$15,999
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加价金额： +HK$2,500
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加幅百分比： +18.5%
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iMac (24 吋 M4, 16GB / 256GB)
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旧价格： HK$9,999
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新价格： HK$11,499
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加价金额： +HK$1,500
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加幅百分比： +15.0%
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Mac mini (M4, 16GB / 256GB) (本次 Mac 产品中加幅最夸张的机型)
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旧价格： HK$4,599
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新价格： HK$6,499
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加价金额： +HK$1,900
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加幅百分比： +41.3%
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iPad (第11代, 128GB Wi-Fi)
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旧价格： HK$2,799
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新价格： HK$3,499
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加价金额： +HK$700
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加幅百分比： +25.0%
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iPad mini (第7代, 128GB Wi-Fi)
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旧价格： HK$3,799
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新价格： HK$4,599
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加价金额： +HK$800
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加幅百分比： +21.1%
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iPad Air (11 吋 M4, 128GB Wi-Fi)
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旧价格： HK$4,599
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新价格： HK$5,999
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加价金额： +HK$1,400
- 加幅百分比： +30.4%
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iPad Pro (11 吋 M5, 256GB Wi-Fi)
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旧价格： HK$7,999
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新价格： HK$9,499
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加价金额： +HK$1,500
- 加幅百分比： +18.8%
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- iPad Pro 13 吋（M5, Wi-Fi 256GB）
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旧价格： HK$10,499
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新价格： HK$12,099 (加幅与 11 吋版本相若，本次调整直接加价 HK$1,600)
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加价金额： +HK$1,600
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加幅百分比： +15.2%
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