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Apple无预警加价 Macbook／iPad全线有份 加幅最高四成 附热门型号新旧价

社会
更新时间：23:00 2026-06-25 HKT
发布时间：23:00 2026-06-25 HKT

早前已有传因全球记忆体及储存晶片成本暴涨，苹果产品将加价。Apple苹果香港官网今日（25日）「无预警」加价，全线的Macbook及iPad，包括iMac、Mac Studio、Mac mini、Macbook Pro、Air、Neo；iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPad等同步上调价格。《星岛头条》翻查Apple官网，为读者整理部分热门Macbook及iPad型号的新旧价钱比较。

当中以Mac mini的加幅最大，旧价格为4,599元，新价为6,499元，加价1,900元，加幅达41.3%；另外，Macbook Pro M5 14吋 16GB/1TB 则由旧价13,499元加至15,999元，加价2,500元。

库克（Tim Cook）在上周三（17日）接受《华尔街日报》采访时表示，越来越多的记忆体被分配给AI伺服器，导致晶片严重短缺，电子产品公司需争相抢购，并坦言涨价不可避免，「正在尽最大努力减轻涨幅，但难以为继了」。不过，库克并未透露价格何时上涨、涨幅多少，以及哪些产品会受到影响。

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  • MacBook Neo (256GB)

    • 旧价格： HK$4,799

    • 新价格： HK$5,499

    • 加价金额： +HK$700

    • 加幅百分比： +14.6% 

  • MacBook Air (13 吋 M5, 8GB / 256GB)

    • 旧价格： HK$8,999

    • 新价格： HK$10,499

    • 加价金额： +HK$1,500

    • 加幅百分比： +16.7%

  • MacBook Pro (14 吋 M5, 16GB / 1TB)

    • 旧价格： HK$13,499

    • 新价格： HK$15,999

    • 加价金额： +HK$2,500

    • 加幅百分比： +18.5%

  • iMac (24 吋 M4, 16GB / 256GB)

    • 旧价格： HK$9,999

    • 新价格： HK$11,499

    • 加价金额： +HK$1,500

    • 加幅百分比： +15.0%

  • Mac mini (M4, 16GB / 256GB) (本次 Mac 产品中加幅最夸张的机型)

    • 旧价格： HK$4,599

    • 新价格： HK$6,499

    • 加价金额： +HK$1,900

    • 加幅百分比： +41.3% 

  • iPad (第11代, 128GB Wi-Fi)

    • 旧价格： HK$2,799

    • 新价格： HK$3,499

    • 加价金额： +HK$700

    • 加幅百分比： +25.0%

  • iPad mini (第7代, 128GB Wi-Fi)

    • 旧价格： HK$3,799

    • 新价格： HK$4,599

    • 加价金额： +HK$800

    • 加幅百分比： +21.1%

  • iPad Air (11 吋 M4, 128GB Wi-Fi)

    • 旧价格： HK$4,599

    • 新价格： HK$5,999

    • 加价金额： +HK$1,400

    • 加幅百分比： +30.4% 

  • iPad Pro (11 吋 M5, 256GB Wi-Fi)

    • 旧价格： HK$7,999

    • 新价格： HK$9,499

    • 加价金额： +HK$1,500

    • 加幅百分比： +18.8%
  • iPad Pro 13 吋（M5, Wi-Fi 256GB）

    • 旧价格： HK$10,499

    • 新价格： HK$12,099 (加幅与 11 吋版本相若，本次调整直接加价 HK$1,600)

    • 加价金额： +HK$1,600

    • 加幅百分比： +15.2%

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