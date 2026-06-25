坚弥地城海旁建行人板道 填海0.25公顷料2031年完工 为海港条例修订后首项目

《财政预算案》提出在坚弥地城海旁兴建新行人通道。政府计划于上址海傍兴建长200米、阔10米的行人板道，贯通卑路乍湾至加多近街，涉及填海0.25公顷，料2028年中动工，2031年中完成。海滨事务委员会主席何文尧表示，项目是《保护海港条例》去年修订容许不多于0.8公顷的改善海港工程后，首个利用相关机制的改善海滨设施。政府将于下月9日咨询中西区区议会，明年上半年咨询相关持份者，并争取于2028年中向立法会申请拨款。

板道设计结合观景及生态元素

土木工程拓展署早前向海滨事务委员会提交文件，建议于坚弥地城兴建一段200米长的海滨行人板道，由东面卑路乍湾至西边加多近街，板道两端将设有观景台、绿化设施及座位等。离岸板道宽度为10米，让游人散步、慢跑及欣赏维港景色。设计将展示新旧交融的概念，游人可于板道上近距离观看该处有逾百年历史的海堤。

项目涉及填海面积约0.25公顷，属于《保护海港条例》容许的0.8公顷要求内。项目料2028年中动工，2031年中完工。考虑到极端天气带来水位上升等威胁，板道除于八号或以上风球悬挂时会暂停开放外，署方亦考虑提升安全设计。板道位置将不会影响海上交通，亦已预留位置，不会影响未来道路基建的可能发展。

海滨事务委员会昨日讨论有关建议，主席何文尧表示，项目是《保护海港条例》去年修订后，首个利用简易机制的改善海滨设施。他指出，项目在加多近街一边设有阶梯式座位，让游人可朝西面欣赏日落景色，同时会制造自然生态海岸线，以预制件制造凹凸表面，让海洋生物栖息，增加维港海岸线生物多样性，均是较佳的设计。

逾百年历史海堤待古迹办评级

坚弥地城板道位置的海堤估计有逾一百年历史，相信是港岛北最古老的海堤之一。古迹办正进行评估，预计今年下半年公布评级。何文尧相信，海堤是重要的古迹，有需要保留，相信评级后政府会提出保育方案。但他认为，避免海堤受海水拍打并不现实，或可从保养方面着手。

记者：曾伟龙