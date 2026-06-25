明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人

明爱医院KOL女实习医生「Angel」相关的连串诚信风波掀起全城热话，日前医管局宣布她与其在屯门医院工作的男友医生双双被炒。医管局行政总裁李夏茵今日（25日）表示，有极少数医护人员行为妄顾病人安全，剥夺病人利益，强调诚信是医护必须有的质素，否则可严重影响医患关系，局方不会容许任何人「一而再、再而三践踏医护人员专业操守」，以自己的快乐凌驾病人利益。

李夏茵奉劝：若心中有其他抱负 入行前要三思

被问到KOL女实习医生「Angel」被炒后有否机会重新实习，李夏茵直言「如果有人唔诚实、唔诚恳、有错唔认、有过唔改，呢啲同医管局嘅服务系相违背嘅，佢哋亦唔适合系医管局工作」。她坦言，若被当局因专业操守问题终止合约，被重新聘用实习的机会渺茫，「我好难再请一个操守有问题嘅员工嚟医管局工作」。

李夏茵又奉劝有意投身医护行业的人，若心中有其他抱负，并不想以照顾病人为初心，加入医疗行业前可能要三思。

相关新闻：

明爱医院实习医生擅取器材照X光 冠冕堂皇Po IG 医管局纪律处分

涉擅自到律敦治医院代女友为病人检查 KOL女实习医生屯院医生男友被炒

明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕

将军澳医院事故︱李夏茵：目前涉事医生会在监管下做手术

另外，将军澳医院有外科医生进行横结肠造口手术时，误将病人胃部当成横结肠，院方于事故调查报告中，表示会重整外科部门。李夏茵解释，今次事故涉及不同因素，并非「个别同事做得唔好」。委员会认为医院外科团队沟通、合作上有问题，而该外科人员的培训、被带领的情况亦有改善空间，故委员会建议将将军澳医院外科部门整体改为「联网制」，透过整体联网内的医生人手，让经验丰富的医生更容易「睇住」年轻医生，希望可提升部门表现。

至于涉事医生目前是否仍在将军澳医院工作，李就说，目前该名医生会在有经验的医生监管下做手术。

就将军澳医院造口事故，李夏茵说，涉事医生现时在有经验医生监管下做手术。

相关新闻：

将军澳医院造口手术事故 报告揭医生认错胃部为结肠 消息：院方考虑降职或不续约

将军澳医院手术事故 报告揭医生认错器官 田北辰斥低级错误：应即时解约或降职

明爱KOL女实习医生涉未经授权浏览病人资料 林哲玄指已牵涉诚信问题：就算能毕业也难以正式注册

明爱女实习医生再涉擅用他人帐号查病人纪录 医管局报警兼停2人临床工作 警列不诚实取用电脑

KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元

KOL女实习医生被捕｜Angel今午获准保释候查 七月上旬报到

明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证

记者：伍万庭