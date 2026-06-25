医管局高层薪酬惹争议 范鸿龄反驳「肥上瘦下」：CEO管40几间医院人工算偏低

医院管理局高层人工屡创新高，开支超过8,200万元，上任行政总裁年薪更高达710万元，年均加幅3.5%。医管局大会今日（25日）开会，主席范鸿龄指，今年局内人员薪酬会继续参考公务员薪酬指标，即划一加薪2%，追溯期至今年4月。他提到，近期有指医管局「乱加人工」、「肥上瘦下」的说法并不公道，因职员每年都会有绩效评核（Appraisal），更直言行政总裁的薪金「可以话系偏低」。

职员每年均有绩效评核

范鸿龄表示，若不计特殊情况及「跳point」，局内主要管理人员于2024/25年度的薪酬增幅为2.06%，而之前4年的平均加幅更只有1.6%。对于医管局行政总裁的薪金水平被指过高，他就说，对比其他公营机构总裁人工，考虑到医管局职员接近十万，且要管理40多间医院，其只算「中中挺挺」，甚至「偏低」，认为网上批评不合理且不公道。

他又指，医管局所有职员每年都会由其上级进行绩效评核，包括高层、行政人员等。所有高层亦采用合约制，每3年由行政委员会审议续约事宜。行政总裁的合约同样为期3年，而月薪更加是固定，只有「跳point」，并无其他加薪。

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记者：伍万庭