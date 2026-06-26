每日杂志‧人物志｜收藏航空珍品 吴邦谋从旧物看历史温度

飞机穿透云层，在万呎高飞，承载着无数人对未来的憧憬。香港收藏家协会高级副会长吴邦谋是航空历史爱好者，儿时家住九龙，抬头看着飞机在民居顶端掠过，震撼人心；长大后，他一边收藏航空珍品，一边修读电机工程，至1998年赤𫚭角机场启用，他随即加入机管局，朝着梦想展翅翱翔。他的家中瑰宝众多，如昔日启德交叉跑道的旧照、香港国际机场试运的证件、第一航厦开幕的场刊等，惟坦言一切不及当年送太太到外地工作前，于离境大堂的不舍合照。眨眼间，香港国际机场启用28载，他亦在今年初离开职场，把重心转往教育和传承，盼望下一代能从旧物中看历史，了解香港的航空故事。

吴邦谋自1998年加入机管局工作，至今年初荣休，与香港国际机场并肩近28载。 受访者提供

相约在启德会合，吴邦谋提着沉甸甸的公事包前来，内藏他自1980年代开始收藏至今的航空珍品。他口述历史，为过去留声，把昔日的航空故事娓娓道来。

1925年大年初一，启德录得首次飞行纪录，为百年香港航空史揭开序幕。旧日启德建有交叉跑道，乘客步出机舱后要徒步走到海上客运大楼清关，而控制塔则位于客运大楼的天台。上世纪40至50年代，飞机乘客非富则贵，从香港远赴加拿大温哥华，机票索价4000多元，惟基层「打工仔」月薪仅20至30元。吴邦谋展出一张1950年代的相片，相内有一对身穿厚衣的夫妇，乘搭泛美航空抵港，两人手提多件棉衣，与一旁穿着单薄衣服的员工相映成趣。

1950年代，两位身穿厚衣的乘客乘搭泛美航空抵港，与一旁穿着单薄衣服的员工相映成趣。 受访者提供

他解释，那时螺旋桨飞机只能飞越1万多呎，机内温度调控不如现在理想，飞机攀升后成为「大雪柜」，乘客只能自行添衣保暖，加上飞机不是直航，途中需经过不同中转站，整个航程或需2至3天或以上，「以前坐飞机不是那么享受！」

照片记录乘客生态，亦能反映出机场设施的变迁。1958年9月，启德机场「13／31」跑道开幕，时任港督柏立基爵士主持开幕仪式，连同妻女乘坐英军直升机，冲过新跑道上的红丝带；部分飞机相片的背景为狮子山，确保是在香港拍摄的照片。

1962年，启德机场新客运大楼落成并投入使用。 受访者提供

吴邦谋自小喜欢收藏，家中瑰宝众多，飞机相片、明信片、模型和首日封等，皆是其囊中物，加上好奇心重、渴求知识，每当对航空界有不解之处，便会到图书馆看杂志和图书。他说，旧时未有手机和网路，寻找资料的过程令他十分深刻，「慢慢累积知识，便会对这件事越感兴趣。」他存有第一代机票和认领行李的凭证，更有俗称「黄卡」的防疫注射证明，「要接种齐霍乱、天花和黄热病的疫苗才可上机。」

吴邦谋多次借出航空珍藏予不同展览展出。 受访者提供

后来，香港国际机场于赤𫚭角落成，启用前曾进行试运，吴邦谋有幸做「白老鼠」，留有当时的模拟证件和机票，「如果不保留，就不知道曾经有试运这回事。」至第一航厦在1998年7月2日开幕，时任国家主席江泽民来港主持开幕典礼，出席仪式的嘉宾超过3000人，其中一人向他送上场刊作留念，「十分精美，在收藏中比较难得。」惟这位「爱妻号」翻开相册，拿出放在首页的一张照片，坦言一切不及当年送太太到外地工作前，于离境大堂留影的不舍合照。

众多收藏中，吴邦谋首选与妻子于启德机场离境大堂留影的合照。 受访者提供

吴邦谋喜获嘉宾送赠香港国际机场第一航厦开幕典礼场刊作留念。

从启德说到赤𫚭角，吴邦谋回想儿时家住九龙，每次经过九龙城也会抬头看天，见到飞机从头顶掠过，十分好奇，「飞机很壮观，一架波音747客机经过，会很自然地望向它、留意它。」他在家中排行第5，父母养育7兄弟姊妹，并不容易，故未有想过成为飞机师，「那个年代不富贵，家中不只是我一个，便靠自己努力。」长大后，他修读电机工程，曾加入电力公司当工程师，至赤𫚭角机场开幕招聘人手，他尝试应聘，终如愿加入香港机场管理局工作，成为毕生的职业，「兴趣和工作有关系，非常开心。」

职业生涯中，吴邦谋难忘见证「空中巴士」A380来港试航。他说，A380为全球载客量最高的民航客机，体积庞大，有「双层巨无霸」之称，故正式航行前到过许多国家试飞，了解各地设施能否配合。他忆述，当时香港机场也有花费进行改建和增强配套，加阔运道和机位，以免客机转弯时处处碰壁；2007年9月，A380飞抵香港，更在维港上空低飞，与香港国际金融中心擦身而过，「十分震撼。」然而，A380终敌不过销量大、不合时代需要的难关，遭到淘汰。

吴邦谋2015年凭著作《香港航空125年》，荣获第二届香港金阅奖「最佳书籍奖」。 受访者提供

眨眼间，机场启用28载，吴邦谋亦在今年初离开职场，把重心转往教育和传承。他说，有些人不接受「怀旧」，但没有旧物承载历史与经验，便无法孕育出新的事物，「借鉴历史，知道问题，才可进步。」他笑言，新生代自出生已经在网上预订行程、用电子机票，若然没有收藏和相片，或不知道昔日买机票要花费庞大功夫。他盼望，旧物能留住昔日的温度，让下一代从中看历史，了解香港航空故事。

追寻近半世纪 投稿画作失而复得

吴邦谋从小已有收藏习惯，儿时惨被家人扔掉满箱漫画书，误以为投稿刊登的作品也一同丢弃。追寻近半世纪，至近年获友好传来其「杰作」，才得知自己记错，现时已经买回心头好，成为其藏品之一。

吴家开设士多，吴邦谋儿时用苹果箱装起漫画，放在床下收藏，怎料有日家人执拾，把所有《小流氓》珍藏扔掉，「最惨是画画投稿，曾有一期成功刊登，连那期都扔掉！」自此他渴望寻回当初刊有其作品的漫画书，常与收藏界和漫画界的友好提及，盼他们在旧书上见到其大名时，可以转让珍藏。事隔半个世纪，有日他收到金庸「御用画家」李志清传来一张图片，询问是否他的「杰作」，「几岁的作品就是这样寻回。」

他说，原来自己一直记错刊在《小流氓》，事实是另一本经典—《李小龙》漫画书。谜底揭晓后，他已经把漫画买回来收藏，失而复得。

吴邦谋多次借出航空珍藏予不同展览展出。 受访者提供

吴邦谋多次借出航空珍藏予不同展览展出。 受访者提供

「张爱玲会」会长 收藏一代才女小说藏品

航空以外，吴邦谋是「张爱玲会」会长，从收藏角度窥探一代文学才女的事。

1984年，爱情电影《倾城之恋》上映，改编自张爱玲的同名小说，由许鞍华执导，周润发和缪骞人主演。吴邦谋指，该片是他接触张爱玲的契机，当时觉得发哥十分帅气，开始着迷，也有收集小说、电影场刊和戏票，但因为工作和兴趣也围绕着航空业，渐渐放下没有深究。后来，他出版多本航空书籍，最新一本已谈及赤𫚭角机场三跑道系统，不想刻意写文，便重拾年轻时的爱好，开始研究有关中国近代作家的历史和收藏，包括张爱玲和叶灵凤等。

张爱玲出身上海，吴邦谋因而赴沪，到她就读的中小学探索。他注重藏品，如当年发行的小说模样。

他坦言，现时也在思考传承的问题，女儿对张爱玲的藏品较有兴趣，相信航空方面也会在不久将来觅得知音人。

记者：仇凯瑭