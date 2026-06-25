回归29周年︱奥海城7.1睇世界杯有机会赢「Switch 2」 多个信和商场设巨型扭蛋机派逾万份礼品

为庆祝香港特别行政区成立29周年，信和集团特意准备免费派发活动。市民只需于7月1日亲临屯门市广场、奥海城、荃新天地、中港城及利东街，即可免费参与超巨型扭蛋机游戏，有机会获得人气零食、饮品等逾万份精选小惊喜，让市民感受节日的欢乐与祝福。礼品数量有限，先到先得，送完即止。

三大商场睇波期间可获高达$120「S现金券」

正值世界杯，信和三大商场正举办「Goal Together 全城开波」活动，免费足本直播104场赛事。其中奥海城及屯门市广场分别设有430吋及540吋巨型大电视及人造草地，打造震撼观赛体验，与全港球迷一同投入这项体坛盛事。S⁺ REWARDS会员于奥海城、屯门市广场及荃新天地现场「睇波」期间，只需扫描现场QR Code，即可领取高达120元「S现金券」。

奥海城7.1有机会赢「Nintendo Switch 2」主机

7月1日早场「睇波派对」更设有游戏环节，奥海城送出「Nintendo Switch 2」主机，屯门市广场送出「LEGO®足球模型」，与球迷一同庆祝。而在当日奥海城亦特别邀请「星级球迷」香港足球先生叶鸿辉「英雄辉」三代同堂，与同是忠实球迷的爸爸及4岁儿子一同出席早晨亲子睇波派对，分享足球传承的动人故事，体现跨代共融的足球精神。

暑假期间，信和集团更推出多重购物奖赏，透过「开心购物节」及「香港夏日盛会」，市民透过S+ REWARDS、HKT AR Lens、AlipayHK应用程式及HK01会员专区，有机会领取20元S现金券，每人可领高达120元S现金券，同时享有超过200项丰富商户优惠，让市民尽情消费，共享节日喜悦。

七一回归︱信和：冀为大众增添欢乐与祝福

为热烈庆祝香港特别行政区成立29周年，信和集团与全港市民共享节日喜悦，在多区物业布置各种中国国旗及香港特区区旗装饰，张灯结彩为全城注入浓厚的喜庆气氛。信和指，去年设置「超巨型扭蛋机」活动反应热烈，市民踊跃参与，今年将继续免费大派逾万份精选小惊喜，礼品包括多款人气零食及饮品等。信和期望透过活动， 为这个具有历史意义的日子增添欢乐气氛，进一步提升社区的幸福感。

信和集团首席商务总裁蔡碧林表示，香港特别行政区成立29周年，是充满意义的日子，标志著香港持续迈向稳定与繁荣。信和集团一直以来与香港市民并肩同行，见证香港的发展与进步。信和集团旗下数十个物业已悬挂多达数以千计的中国国旗及香港特区区旗与市民共庆这个重要时刻。

蔡碧林说，为和市民一同分享，特别准备充满趣味性的巨型扭蛋机，免费大派逾万份礼品及推出多项消费奖赏。适逢四年一度国际足球盛事，三大商场免费足本直播104场赛事以连结社区，更安排「睇波派对」活动送丰富礼品，希望为大家在七一期间增添更多欢乐与祝福，信和将继续以实际行动回馈社会，携手与市民建构更美好未来。