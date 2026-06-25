投资推广署办欢迎会 北欧物流企业有意进驻北都 黄金企业拟在港建产业链

投资推广署今午（25日）在政府总部举办国际及内地企业来港发展欢迎会，感谢他们对香港营商环境的信任和支持，并公布投资推广署上半年招商成果。有落户香港的北欧国际物流公司代表表示，未来或会进驻北部都会区，并称在地缘政治紧张情况下，相信香港凭借营商便利、基建完善及国际地位，未来仍可从中受惠。她又称，香港第一个五年规划的措施方向正确，对行业未来发展带来裨益。

投资推广署在政府总部举办国际及内地企业来港发展欢迎会。

北欧物流公司有意进驻北都

北欧国际物流亚太区可持续发展总监Nina Barton表示，该公司目前在香港有14个业务点，包括货仓及冷链仓等，分布于香港不同地区。被问到会否考虑在洪水桥现代物流圈进行投资，她坦言该公司有意在港扩展业务，未来或会进驻北部都会区，目前团队正研究下一步发展方向，考虑因素包括业务布局、发展方向及客户需要，但定必会关注物流圈的发展。

至于地缘政治的影响，她承认对公司业务有影响。在中美贸易争议中推动了大量国际贸易，过去数年来自东南亚、印度及孟加拉的货物分拣大幅增加，而香港正好处于中间位置，可从中受惠。她又称，香港作为国际航空枢纽有其优势。

对于政府正规划本港第一个五年规划，她指很高兴当中明确提及物流是重点之一，并会持续发展及投资基础设施，希望当局继续聚焦香港作为航空枢纽的角色。她亦认为聚焦于绿色氢能的生产十分重要，有助该公司在香港逐步减碳，降低设施及业务的碳足迹，并推动建筑物改造及逐步取代化石燃料。据她目前所见，她完全支持计划中列出的措施，并相信这些措施会为行业带来裨益。

北欧国际物流亚太区可持续发展总监Nina Barton认为，香港在地缘政治下可受惠。

紫金黄金国际有限公司副总裁廖建生指，公司正积极探索在香港建立黄金产业链。

黄金企业：积极探索在港建黄金产业链

另外，政府正推动香港建立大宗商品交易生态圈，去年《施政报告》更明确指出，要推动机管局及金融机构扩充黄金仓储容量，计划于3年内储量突破2,000吨，将香港打造成全球信赖的黄金储备枢纽。

紫金黄金国际有限公司副总裁廖建生表示，早前在港上市已获得资本市场的高度认可，香港已是该公司重要的海外平台，更是对接海外投资者的重要窗口。公司正积极探索依托香港国际黄金交易中心，在香港建立包括洁净模式的黄金精炼、黄金仓储等在内的黄金产业链，他又透露正与政府沟通落实细节。

记者、摄影：郭咏欣