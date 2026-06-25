71庆回归餐饮优惠2026｜太兴集团全线71折 美心/大家乐/麦当劳有优惠 即睇全名单

【七一优惠/食肆/太兴/美心/大家乐/麦当劳】为庆祝回归29周年，香港饮食业联合总会会长张宇人和饮食界立法会议员梁进，联同多个专业协会共同主办「饮食界7.1庆回归优惠活动2026」，超过3,000间食肆及商户就指定菜式或餐饮提供优惠，今年活动特别响应政府推动「银发经济」政策，鼓励餐厅提供长者友善的餐饮优惠，让乐龄人士能更方便享用美食并融入庆典气氛。

美心焗猪77折 大家乐推99元冬瓜盅二人小菜晚餐

各大连锁快餐店亦为市民带来实惠的餐饮折扣。大家乐于7月1日午市推出71元选购两客烩葡国鸡饭或四重芝士焗肉酱意粉的优惠，晚市更有99元的冬瓜盅二人小菜晚餐，相当于标准价的71折。美心餐厅由7月1日至5日期间，鲜茄焗猪扒饭配茶或咖啡可享77折优惠。麦当劳亦在7月1日至7日期间，透过手机应用程式内的优惠券推出9.9元厚椰奶铁优惠。

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「饮食界7.1庆回归优惠活动2026」，超过3,000间食肆及商户响应。

推银发经济 食肆提供长者友善食品优惠

太兴集团旗下多间连锁餐厅齐齐推出超值优惠。于2026年7月1日当天，包括太兴、敏华冰厅、亚参鸡饭、靠得住、琼芳冰厅、茶木及锦丽等多个餐饮品牌，均提供分店堂食71折优惠。叙福楼集团旗下餐厅，包括牛角、牛涮锅、好呷台湾火锅等，推出每位97年出生顾客可以免费获得啤酒1杯。

今年活动积极推动「银发经济」，鼓励食肆提供长者友善的食品优惠。精选优惠方面，食德乐于指定大家乐分店推出「食德乐轻咽料理」便当7折优惠，折实价只需41元，方便有吞咽需要的长者进食。此外，「雪下觅炙」的极上和牛赏馔堂食套餐，以及「Surasang」的韩牛大葱卷，均特别列为以银发经济为要素的71折食品优惠，全面照顾长者的多元口味。

梁进：七一优惠成香港旅游名片

梁进表示，内地社交平台如「小红书」及内地媒体，均有提及并赞叹香港在七一回归期间推出大量优惠，认为有关推广已成功变成香港旅游以及这座城市的「名片」。他期望业界在未来的日子能继续发挥热情，同时呼吁香港市民继续支持留港消费。他强调，业界未来会继续努力做得更多更好，向大众提供更多优惠。

张宇人吁留肚在港「一日食六餐」

张宇人亦呼吁市民在七一前夕的周末留港消费，「我劝你唔好北上食嘢，留一留肚」。他指香港在6月29日、30日及7月1日期间，将会有大量美食供应，「一日吃六餐都不用花很多钱。」

记者、摄影：陈耀霆