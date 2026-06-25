港珠澳大桥香港口岸「无感e-道」首日运作 市民试新嘢：始终方便啲

港珠澳大桥香港口岸今日（25日）正式启用「无感e-道」服务，合资格市民登记后，只需「望一望镜头」便可完成出境，全程无需停步和出示证件，亦不需按指纹。有市民认同新设施更方便，打算登记；但有市民指不太懂如何登记，希望能有职员协助。

现场播片讲解登记过程 入境处派员协助

《星岛头条》记者今日前往港珠澳大桥香港口岸旅检大楼观察，发现已有市民使用「无感e-道」通关。「无感e-道」旁边设有二维码供市民即场扫码登记，附近亦有电子萤幕播放影片讲解登记过程。就现场所见，今午有不少市民驻足扫码登记，亦有数名入境处职员协助市民、解答问题。

市民赞方便：多人起上嚟差好远

市民苏先生表示，曾听闻「无感e-道」，知道自己合资格，也知道如何登记。他指自己曾向入境处职员查询「无感e-道」详情，不过当时职员说尚未启用，故未有登记。苏先生平均每两三日就经港珠澳大桥跨境一次，得知今日设施已开通后，便表示打算登记，「始终方便啲啊嘛，试下啦，试下新嘢。」

合资格市民若想使用「无感e-道」，需透过「非触式e-道」流动应用程式登记。关于登记过程，市民杨先生得知需用流动应用程式登记时，便说自己不太懂这些。记者告知现场有职员可协助登记，他认为这样的安排较好。

他亦认同「无感e-道」比现有设施更方便，认为若经常需要出入，能加快通关速度也是好的，「始终多人起上嚟，（过关时间）都差好远㗎」，因此他也会想登记。

市民周先生同样表示不懂如何登记，打算交由子女代为处理。至于新设施是否有便利到他，他表示虽然经常于港珠澳三地往来，但自己已是退休人士，不算赶时间，「都无所谓嘅。」

记者：周育莹

摄影：何君健