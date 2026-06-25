伪造订单及客户贷款申请诱使公司批出款项 七旬员工认盗窃逾5千万元入狱5年8个月

七旬兼职公司员工于2011年至2013年间伪造采购订单及客户贷款申请表，诱使公司董事批出约5千万元。涉案男子今在高等法院承认3项盗窃罪，辩方求情指事件已在业界流传，被告可谓声名狼藉，难再获同行信任。法官李素兰判刑时直斥，被告违反诚信，盗窃雇主的金钱偿还自己生意损失，属有预谋犯案，惟最终其生意亦难逃倒闭的局面，终判处被告监禁5年8个月。

以偷来款项填补个人生意亏空

74岁男被告杜树棠，承认于2011年7月18日与2013年9月2日期间（首尾两日包括在内），3度盗窃香港上海汇丰银行有限公司共50,729,531.44 港币，属于刘燕（音译）的财产。

法官李素兰判刑时指，被告在内地出生，及后来港任职银行员工，1999年自立门户开设电讯公司，惟生意失败导致破产，案发时从事兼职文员。李官直斥，被告违反诚信，盗窃雇主的金钱资助个人业务，案发时被告另有经营公司，惟亦是经营不善而欠债，由于被告不想再度破产，故利用手段犯下本案，以盗取的金钱偿还自己生意损失，属有预谋犯案，惟最终其生意亦难逃倒闭的局面。李官念本案历时已久，明白被告因本案遭受精神压力，考虑事主的实际损失后，终判处被告监禁5年8个月。

辩方求情指，本案发生于2011年至今才处理，存在延误，导致被告有精神压力，须接受精神科咨询。被告的行为已在业界流传，可谓声名狼藉，再难获同行信任。尽管涉案金额高达约5千万元，惟扣除还款后，事主实际损失仅约300万元。

伪造订单及客户贷款申请骗取老板批款

案情指，在2009年至2011年间，被告的前员工梁毅（音译）及其妻子刘燕（音译）成立了两间公司「Link Full」及「China Greenfield」，负责在香港从事电子交易及放款业务，夫妻均为董事，并是公司持有汇丰银行帐户的签署人，由于夫妻二人不熟悉香港的商业活动，故将两间公司的业务委托给被告，并由被告协助操作公司的银行帐户。

案发时，被告是「Link Full」的唯一员工，负责购买电子产品进行转售等，而被告在每次拟购买产品时，都会使用个人的邮箱，并以「Link Full交易资金使用申请表」为标题，向夫妻二人在内地的助理的邮箱发送申请表。每张申请表都包含订单付款金额、购买商品详情、预期利润、订单付款方式及指定的汇款银行帐户。刘随后会审核申请，若刘批准购买后，便会将金额转入申请表上指定的收款人帐户。购买完成后，被告会发送确认邮件，并将交易本金和利润转回刘的帐户或「Link Full」帐户。由于刘完全信任被告，因此刘没有向被告询问供应商或购买者的身份，也没有查看实际购买的商品。

被告亦是「China Greenfield」的唯一员工，负责寻找需要贷款的客户。被告会使用自己的邮箱，以「小额贷款申请表」为标题，向刘发送申请表，申请表上会注明申请人姓名、贷款金额、贷款期限、利率及还款方式等资讯。刘随后会审核申请，若刘批准发出贷款，便会将金额转入被告在申请表中指定的银行帐户。被告会在贷款到期日将本金及利息转回刘的帐户或公司的银行帐户。由于刘完全信任被告，因此没有向被告询问借款人的身份，也没有询问贷款是如何转入借款人帐户及从借款人收回还款的。

承认从两公司帐户偷走逾5000万元

直到2013年9月，刘的朋友想与刘共同投资，并要求提供公司的业务证明。刘因此要求被告提供客户的交易证明等，惟被告未能提供所需资料。同月27日，刘与被告会面，被告告知刘，「China Greenfield」只有5名借款人是真实的，其他申请均属虚假。被告在2011年至2013年经营两间公司期间，曾以各种借口从夫妻二人骗取共约1690万港元，亦承认挪用公司的资金，在所有申请的资金中，仅约600万港元用于公司的实际业务。被告于2013年10月曾偿还50万港元，惟及后未再偿还任何款项，刘于2013年12月向警方报案。

警方在2015年4月拘捕被告，被告在警诫承认「我使用虚假的贷款信息来欺骗刘」。被告另承认从两间公司的帐户中取走共50,729,531.44港币，伪造30份贷款申请及采购订单，以令刘批出该些款项。被告另称，自己因生意失败并破产，及后将盗取的款项全部用于自己的生意。

案件编号：HCCC373/2025

法庭记者：黄巧儿