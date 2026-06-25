简约公屋︱启德世运道第二期办入伙日 7759伙提前至6月底分阶段入住

政府目标于2027至28年度前完成兴建约3万个「简约公屋」单位。启德世运道简约公屋第二期今日（25日）举行入伙日，共涉7,759个单位，为第1、2、4、5座，将于今年6月底起分阶段入伙；计及柴湾常安街项目，今年第二季共有9,480个简约公屋单位落成。房屋局预料，余下2026年及2027年初将分别有约10,670个及200个简约公屋单位相继落成。

世运道第二期项目提供三种户型，分别为1至2人单位（14平方米）、3至4人单位（26平方米）及5至6人单位（32平方米）。

流动医疗车提供中医服务

启德世运道为简约公屋中规模最大的项目，分两期落成，合共提供约10,700个单位。项目于2023年12月正式动工，第一期已于2025年12月15日正式入伙。第二期亦于今年6月底陆续分阶段入伙，较原定预计于今年第三季入伙的目标提前。

营运第二期的博爱医院总干事吴凯孚表示，启德世运道将设有流动医疗车，提供普通科、针灸及骨伤科服务，以中医技法帮助居民处理小伤小痛。营运第一期的九龙乐善堂总干事刘爱诗表示，启德社区厨房提供平价膳食，受居民欢迎；由于区内长者较多，将考虑推出送餐到户服务，方便行动不便的长者。社区的自助洗衣店提供10元一次的洗衣干衣服务，亦深受欢迎。

采MiC技术「3天1层」建造

房屋局13个简约公屋项目按原订时间表推进，当中7个项目（元朗攸壆路、牛头角彩兴路、上水彩园路、观塘顺安道、启德世运道第一期、屯门青福里及九龙湾彩石里）共约9,650个单位已按时在今年第一季前落成，并已全面入伙，惠及多达两万个市民。

世运道简约公屋设计采用适用于高层建筑的高精度柔性结构体系，并引入新型模组连接节点技术，MiC模块能在30分钟内完成现场组装，以最快「3天1层」的速度建造，建造周期较传统方法缩短近60%。

记者：曾伟龙

摄影：卢江球