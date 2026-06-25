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认网上结识15岁少女与其非法性交  22岁发型师判囚2个月缓刑3年

社会
更新时间：16:10 2026-06-25 HKT
发布时间：16:10 2026-06-25 HKT

22岁男发型师去年网上结识15岁少女后，邀请对方到家中性交，女童事后确诊淋病及梅毒。男发型师警诫下承认「我知佢未够16岁」，他早前承认一项与年龄在16岁以下女童非法性交罪，还押至今（25日）于西九龙裁判法院判刑。主任裁判官苏文隆终判处被告监禁2个月，缓刑3年，另罚款5000元。

被告麦浩宏，承认于去年11月28日，在在旺角豉油街16号「朗玥」某室，与15岁少女X非法性交。案情指，被告于交友程式「Omi」认识事主X，两人去年11月28日下午在旺角约会。X之后同意到被告的住所，期间二人进行口交及性交，被告无使用安全套，并在X体外射精。

直至同年12月初，X因私密部位疼痛而向母亲及社工坦白，就医后确诊淋病及梅毒。社工报警处理，被告在拘捕及警诫下承认：「系我约𠮶个女仔嚟我度性交，我知佢未够16岁。」

案件编号：WKCC5890/2025
法庭记者：雷璟怡
 

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